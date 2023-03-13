【矽銀爆雷】危機延燒 邊間本港上市公司存款矽銀較多？

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)陷入危機遭監管機構勒令關門，美國監管機構在上周五(10日)已勒令矽谷銀行關門，並接管存款，是自2008年金融危機以來，美國最大的銀行倒閉事件。

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矽銀倒閉危機延燒，紐約州監管機構周日關閉總部位於紐約的銀行Signature Bank。雖然美國財政部和其他銀行監管機構聯合聲明稱，Signature銀行的所有儲戶都獲得保障，且納稅人不會承擔任何損失。Signature銀行倒閉創美國史上第三大銀行倒閉案。



金管局發言人表示，注意到海外監管機構對矽谷銀行的行動，會繼續關注事件發展，又指矽谷銀行在香港沒有經營銀行業務，只設本地代表辦事處，由於矽谷銀行並非認可機構，因此不能在本港經營銀行或接受存款業務。



海通證券：矽銀倒閉或是預警



海通證券發表研究報告指，歷史上聯儲局緊縮周期往往觸發全球經濟、金融風險，本次矽谷銀行倒閉事件或是預警。目前看矽谷銀行事件相關風險或可控，當前美國經濟整體仍具韌性，未來是否存在風險仍需進一步觀察。海外其餘國家經濟整體較弱、債務較高，其潛在風險或值得警惕，如新興市場、歐洲、日本。



另外，矽谷銀行披露大規模虧損不到兩周前，行政總裁貝克爾(Greg Becker)根據一項交易計劃賣出了360萬美元公司股票。監管文件顯示，2月27日，Becker賣出了12451股母公司矽谷銀行金融集團的股票，為1年多來首次。他在1月26日提交了出售股票的相關計劃。

根據David Webb網站統計資料顯示，本港至少有12家上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中大部分為近年新興、未有主營業務收入盈利的生物醫藥股，即「B股」，包括騰盛博藥(02137)、北海康成(01228)、基石藥業(02616)、雲頂新耀(01952)、嘉和生物(06998)、加科思(01167)、諾輝健康(06606)、聖諾醫藥(02257)。

其餘四家(非B股)公司，包括華興資本(01911)、中智全球(06819)、堃博醫療(02216)、阜博集團(03738)。目前所見，上述股份今早股價變動不大。



騰盛博藥公布，知悉Silicon Valley Bank(SVB)於上周五(10日)被加州金融保護和創新部關閉，該部指定聯邦存款保險公司(FDIC)為接管人，截至2月28日，該集團在SVB持有的現金和銀行餘額包括現金、現金等價物和原始期限不超過12個月的定期存款不到9%。其他現金和銀行餘額分布在多個大型金融機構。



騰盛博藥佔9%現金 計算出2.67億人幣



集團指，儘管關閉SVB，但現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來3年營運資金、資本支出和已知合同義務的重大現金需求，並且預計有關事件不會對業務運營、供應商、員工、合作方或客戶產生重大不利影響。該集團正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件最新進展，並盡量減少對其任何潛在影響。



翻查資料，截至2022年6月30日，騰盛博藥之銀行結餘及現金為29.66元人民幣，以此計算，9%約2.67億元人民幣。

騰盛博藥今早低見5元後輕微反彈。(經濟通HV2報價系統截圖)



北海康成表示，於公告日期，集團存放於SVB的現金金額並不重大，通常在美國聯邦存款保險公司擔保的金額範圍內，因此，公司認為SVB風險敞口亦不重大。公司的現金及現金等價物以及定期存款目前主要存放於多家大型商業銀行賬戶，SVB關閉對相關存款的影響很小。



另外，基石藥業公布，集團在SVB設立的營運帳戶中僅有小量現金結餘，超出FDIC承保金額的部分低於60萬美元，且佔其現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%，將積極保護其存款。



雲頂新耀：未承保金額約100萬美元



另外，雲頂新耀公布，該公司在美國矽谷銀行只存有非常少量現金(遠低於公司現金總額的1%)，而美國聯邦存款保險公司(FDIC)未承保的金額約100萬美元。除矽谷銀行外，該公司於其他美國銀行概無任何現金存款。雲頂新耀表示財務狀況非常穩健，目前備考現金約4.3億美元。



另外，雲頂新耀已根據於去年8月中訂立的終止及過渡服務協議向Immunomedics, Inc(吉利德科學全資附屬)收取一次性初始預付款2.8億美元，該款項並無存放在矽谷銀行。



另一方面，嘉和生物公布，該公司在美國矽谷銀行設立的營運帳戶中僅有少量現金結餘，且在美國聯邦存款保險公司(FDIC)承保金額內，佔公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.01%(基於公司截至今年2月底的合併管理報表)。



加科思：出事前悉數轉出不足40萬美元



加科思公布，截至本月9日，在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元，約佔總現金及銀行結餘的0.2%。集團已於上周四(9日)執行全部矽谷銀行餘額轉出手續。



聖諾醫藥:矽銀存款330萬美元



另外，聖諾醫藥公布，集團在香港、新加坡及美國境內銀行開設多個帳戶，而在美國矽谷銀行的帳戶主要用於支付工資及其他研發合約。截至上周五(10日)，集團存放於矽谷銀行的現金總額約330萬美元，佔集團截至去年底止經審核現金及現金等價物總額不足3%，及佔集團總資產不足2%。



堃博醫療：矽銀存款1180萬美元



堃博醫療公布，根據集團綜合管理帳目，在SVB持有約1180萬美元存款，佔其截至上周五(10日)現金及現金等價物的約6.5%，除此之外，該集團並不存在SVB相關風險敞口，正努力維護及提取在SVB的存款。

此外，集團指，現金及資產配置較為多元化，以最大程度降低風險，並委託目前不存在流動性風險的大型金融機構為其提供商業銀行服務，故認為其因SVB事件而面臨的風險並不重大，並預計對本經營計劃及現金生命周期影響甚微。

堃博醫療今早低見1.76元後回升，較上日反彈4%。(經濟通HV2報價系統截圖)



阜博：上周四完成電匯指示現金轉出矽銀



阜博集團早於上周四(9日)完成將現金轉出美國矽谷銀行的電匯指示，而集團還向其客戶發出正式通知書，要求立即暫停向其在矽谷銀行的帳戶付款。該集團表示，其與美國及其他國家的多家大型商業銀行保持長期銀行業務關係，其中匯豐銀行為其主要商業銀行合作夥伴。



該公司董事會知悉美國矽谷銀行於上周五(10日)被加州金融保護與創新部關閉，該部任命聯邦存款保險公司(FDIC)作為接收者。該公司認為，矽谷銀行的關閉不會對集團的業務運營產生重大影響。



諾亞：矽銀存款少於100萬美元



另外，諾亞控股(06686)公布，集團目前在SVB擁有的現金及現金等價物少於100萬美元，佔其現金及現金等價物總額0.2%以下，因此認為，因SVB接管程序而面臨的任何流動資金風險對其業務運營或財務狀況而言並不重大。



百濟神州(06160)公布，公司在矽銀持有的未投保現金存款約佔其最近報告的截至2022年12月31日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額45億美元的3.9%。



而亞盛醫藥(06855)公布，直至目前與硅銀無任何業務往來，未在美國硅谷銀行或其關聯公司有任何存款。



事件發展如何？要看美國金融監管機構如何處理，以免步2008年雷曼爆煲事件後塵。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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