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《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市

13/03/2023

　　恒生指數半日收報19756，升436點或2.26%，主板成交812.83億元。恒生中國企業指數報6631，升186點或2.89%。恒生科技指數報3948，升166點或4.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報350元，升18.4元或5.55%，成交59.35億元；阿里巴巴-SW收報84.45元，升3.3元或4.07%，成交29.61億元；美團收報131.1元，升3.7元或2.9%，成交24.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(資料圖片)


聶振邦：聯儲局難即時停止加息


　　美國專注於向初創科技及生科公司提供貸款的矽谷銀行（SVB）突發破產，拖累上周五（10日）恒指大跌逾600點至100天線水平。但港股今早有資金趁低吸納，上午升幅逐步擴大至超過400點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，上周美國公布經濟數據顯示，進一步通脹升溫風險趨向溫和，故主流3月加息預期降至0.25厘，同時刺激港股今日表現。


　　但他指，3月9日至3月10日有明顯較大的下跌裂口，目前回升亦屬正在修補裂口，故恒指需要重上19900裂口頂部並且收市企穩，後市才能趨向樂觀。


　　SVB爆煲一事，加劇市場憂慮經濟衰退，有意見認為今個月聯儲局將有可能暫緩加息，但聶振邦指若聯儲局今次即時暫停加息，或會給予市場錯誤訊號，令市場誤以為聯儲局已即經開始停止加息，故認為3月最少亦會加息0.25厘。


SVB爆煲對已上市生科股影響不大


　　SVB宣布破產，有存款於SVB的港股上市公司馬上澄清於SVB的存款只佔總存款的少量，並不影響日常運作，相關最少13隻股份未有出現集體大跌情況。聶振邦指，有SVB存款的科技及生科股份中，存款佔比較大的堃博醫療(02216)及騰盛博藥(02137)亦只有約8%，認為整體對公司運作影響不大，加上港股憧憬後市回升，甚或帶動B仔股股價。


　　然而聶振邦亦提到，事件將對潛在或正在準備上市的B仔股有影響。因在融資角度而言，SVB爆煲後後將令銀行對初創科技及生科公司的融資審批更為審慎，估值下降同時亦會拖慢上市進程，即使成功完成IPO，銷情亦難以理想。

 

騰盛博藥未見受矽銀倒閉影響，股價今早曾高見5.39元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

堃博醫藥股價今早升4%，高見1.83元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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