【矽銀爆雷】金管局:矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank,SVB)上周四被迫沽出手持債券籌集資金，令其產生18億美元的虧損，而且集資失敗，結果該銀行被加州金融保護與創新部(DFPI)關閉，並交由聯邦存款保險公司(FDIC)接管，令其成為2008年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。



金管局發言人表示，注意到海外監管機構對矽谷銀行的行動，會繼續關注事件發展，又指矽谷銀行在香港沒有經營銀行業務，只設本地代表辦事處，由於矽谷銀行並非認可機構，因此不能在本港經營銀行或接受存款業務。



根據據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，最少有12間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中7間為生物科技(B股)，1間為醫藥股。



百濟神州(06160)公布，公司在SVB持有的未投保現金存款約佔其最近報告的截至2022年12月31日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額45億美元的3.9%。公司在多家大型金融機構持有多元化的現金和投資，以美元計價的現金和投資主要在摩根大通、摩根士丹利、美國合眾銀行和瑞銀持有，預計SVB的近期事態發展不會對公司運營產生重大影響。



騰盛博藥(02137)發公告指，公司不足9%現金及銀行餘額是存放在SVB，認為儘管SVB關閉，但騰盛博藥現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來三年的營運資金、資本支出以及已知合同的重大現金需求，料不會對公司業務、供應商、員工、客戶有重大不利影響。



美圖公司(01357)公布，自2020年以來未有在矽谷銀行持有任何銀行賬戶或資金，亦沒有與矽谷銀行有任何當前或持續的銀行業務關係。

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