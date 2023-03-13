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【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友

13/03/2023

　　3月13日10時30分，十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。換屆之年，新任總理會與副總理一同出席記者會，與記者見面。國務院副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中同坐在主席台上。

 

新任總理李強會與副總理一同出席記者會，與記者見面。(黃燕明攝)


　　記者會時長近1個半小時。李強共回答了10個問題，包括4個境內媒體提問、6個境外媒體提問，話題包括新一屆政府工作、經濟增長、港澳發展、台灣問題、民營經濟、疫情防控、大學生就業、中美關係等。

 

經濟通通訊社記者獲邀到人民大會堂三樓金色大廳出席記者會。(黃燕明攝)


要達5%左右增長目標不是易事 不會被困難壓倒

　　「對中國經濟的前景，我想用八個字來概括，叫做『長風破浪』、『未來可期』。」李強說。「今年我們中國的預期增長目標定在5%左右，這是綜合考慮了各方面因素之後確定的。」李強在回答記者提問時表示，現在經濟總量已經超過120萬億，現在新的挑戰也不少。在這種高基數上，要達到5%左右的增長目標，也不是件容易的事，需要倍加努力」。達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險組合拳。

 

李強指，中美合作大有可為，圍堵、打壓對誰都沒有好處。(AP圖片)


　　李強傳遞出對中國發展各個方面都有信心，談到有利條件和困難，李強指出，中國發展確實有很多優勢條件。比如，市場規模巨大、產業體系完備、人力資源豐富、發展基礎厚實等，更重要的是制度優勢顯著。對於困難，李強說，實際上大家都有困難，今年中國的困難也會不少。中國人不會被任何困難所壓倒。

談中美關係:圍堵 打壓對誰都沒有好處

　　談到中美關係時，李強說，「我去年大部分時間是在上海工作，接觸了不少包括美資在內的外企高管，他們都告訴我看好上海、看好中國。」李強說，這些都表明，中美可以合作，也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。


　　對於外資投資，李強說，從他掌握的情況看，絕大多數外資企業依然看好在華發展前景。去年，中國實際使用外資1890多億美元，創歷史新高，比三年前增加了近500億美元。這說明，中國依然是全球投資高地。李強並指，今年，將對接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。開放的中國歡迎大家來投資興業。

 

李強表示，有祖國作為堅強後盾，有「一國兩制」制度保障，香港、澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。(AP圖片)


近年港澳在發展中確實遇到困難 惟明天一定會更好

　　在回應港澳問題時，李強坦承，近幾年受各種因素影響，港澳在發展中確實遇到困難，但只是在發展中暫時的困難。他強調，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持港澳融入國家發展大局、發展經濟、改善民生，進一步提升國際競爭。有祖國作為堅強後盾，有「一國兩制」制度保障，香港、澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。港澳的明天一定會更加美好。


　　在回應台灣問題時，李強指出，「兩岸同胞是一家人，我們常說血濃於水，打斷骨頭連著筋。將在一個中國原則和「九二共識」的基礎上繼續推進兩岸的經濟、文化交流和合作，要讓更多的台胞、台企到大陸來，不僅是讓他們願意來，還要融得進，有更好的發展。早日實現兩岸的正常往來、恢復常態化的合作是共同期盼，更需要共同努力。

「人口紅利」沒有消失 畢業生就業有一定壓力

　　李強集中回應了人口紅利、延遲退休、就業等民生熱點的問題。針對人口增長由正轉負問題，李強說，人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才。中國有近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬，人力資源豐富仍然是中國的突出優勢。更重要的是，中國接受高等教育的人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。「我們的『人口紅利』沒有消失，『人才紅利』正在形成，發展動力依舊強勁。


　　對於今年會否出台延遲退休政策，李強表示，將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。


　　圍繞就業問題，李強表示，就業是民生之本，解決就業問題，最根本的一條，還是要靠發展經濟。將全面落實就業優先戰略。對於今年高校畢業生預計1158萬，李強表示，從就業看，有一定壓力，但從發展看，注入的是蓬勃的活力。將進一步拓寬就業渠道，幫助年輕人通過勞動和奮斗，更好地實現自己的人生價值。


　　對於中國疫情防控政策，李強表示，中國這樣一個人口眾多、發展不平衡的大國，用不到兩個月的時間實現了疫情防控平穩轉段，較快恢復了經濟社會正常秩序，是很了不起的。實踐證明，中國疫情防控的各項策略措施是完全正確的，防控成效是巨大的。

民營企業發展壯大 重提「四千」精神

　　在擔任總理之前，李強先後主政過浙江、江蘇和上海等東部沿海發達地區，曾經提出特色小鎮建設，被外界認為其重視民營經濟政策，肩負重振中國經濟重任。他也是自周恩來以後，首個未擔任過副總理，從直轄市一把手直接進入中央的國務院總理。

　

李強籲民營企業家重拾創業精神，並要求各級幹部與民營企業家交朋友，構建親清政商關係。(吳迪攝)


　　李強在回答記者提問時，多次用個人在地方工作的經歷舉例說明。在回答關於民營經濟發展的問題時，李強說：「我長期在民營經濟比較發達的地方工作，經常有機會與民營企業家交流，對他們發展中的期盼和顧慮還是比較了解的。」他呼籲民營企業家重拾創業精神，並要求各級幹部與民營企業家交朋友，構建親清政商關係。要帶頭營造尊重企業家、尊重創業的良好氛圍。


　　「我不由想起當年江浙等地發展個體私營經濟、發展鄉鎮企業時，創造的『四千』精神，走遍千山萬水、說盡千言萬語、想盡千方百計、吃盡千辛萬苦。」雖然現在創業的模式、形態發生了很大的變化，但是當時那樣一種篳路藍縷、披荊斬棘的創業精神，是永遠需要的。

不能光踩剎車 不踩油門 不能盡設路障 不設路標

　　談到工作作風，李強表示，要大興調查研究之風。「我長期在地方工作，有一個很深的感受：坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間。」他表示，要推動各級幹部多到一線去，問需於民、問計於民，向人民群眾學習，真正幫助基層解決實際問題。特別是長期在大機關工作的年輕同志，要深入基層、心入基層，更多地接地氣。


　　李強又認為，各級政府部門和公務人員，都要有服務意識、發展意識，特別是在履行審批、管理職能時，不能光踩剎車、不踩油門；不能盡設路障、不設路標；凡事要多作「應不應該辦」的價值判斷，不能簡單地只作「可不可以辦」的技術判斷。



撰文:經濟通通訊社駐京記者黃燕明北京直擊

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