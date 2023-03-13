《神州經脈》人大閉幕股市回穩 矽銀事件促資金回流

十四屆全國人大一次會議周一（13日）上午閉幕。新任國務院總理李強在人大閉幕記者會上對中國經濟、港澳發展、中美關係等多種話題發表了看法，符合市場期待。上星期連跌五日的滬深股市終見起色，滬綜指收升1.2%，深成指今日收升0.05%，創業板指跌0.66%。

（經濟通通訊社記者吳迪攝）

滬深港通股票範圍擴大標的名單調整今日正式生效，成交略為回升，兩市今日成交8394億元（人民幣．下同），按日增3.7%。外資今日（13日）通過滬股通、深股通淨流入27.7億元，結束連續四個交易日淨流出。

此外，矽谷銀行破產倒閉風波或減慢美國聯儲局加息步伐，資金向國內回流明顯，人民幣大漲。人民幣兌一美元中間價今早升280點子，兩連揚，創自3月7日以來近一周新高，人民幣即期匯率（CNY）今日收漲650點子，三連揚，且創自3月3日以來逾一周新高。

今日新聞精選

1. 十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。他直言，達到5%左右增長目標非容易事。李強指，中國的經濟增長預期目標現在定在5%左右，是綜合考慮各方面因素以後確定。現在中國經濟總量大，已經超過120萬億元人民幣，新的挑戰也不少。在高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。他並指出，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險組合拳。

2. 十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強首次出席中外記者會，談到有關中美問題，他表示，這幾年美國有人炒作中美兩國「脫勾」的論調，有時候還比較熱，但不知到底有多少人在這種炒作中真正受益。他並指出，中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展當中受益。中美可以合作，中美應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。他並指出，對外開放是中國基本國策，無論外部形勢怎麼變，都將堅定不移向前推進。未來還將對接高標準國際經貿規則，進一步擴大開放。

3. 十四屆全國人大一次會議周一在人民大會堂舉行閉幕會。國家主席習近平發表講話稱，這是其第三次擔任國家主席，他感謝代表和全國人民信任。他指出，現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。習近平又指，要推動高質量發展。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

4. 美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，最快可能下月公布新限制措施，以阻止中國發展先進晶片產業。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ASML出售三款型號光刻機產品予中國，型號包括TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i、NXT:2100i。該3個型號都是浸沒式深紫外線（DUV）光刻機。

5. 美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門後，外電引述上海浦東發展銀行(滬:600000)稱，和矽谷銀行在中國的合資企業的浦發矽谷銀行，有獨立經營的資產負債表，並未受到美國這家金融機構動盪的影響，並敦促客戶保持冷靜。據「天眼查」顯示，浦發銀行與矽谷銀行對浦發矽谷銀行的持股均為50%。浦發矽谷銀行2012年成立，目前提供中國境內在岸銀行金融產品和服務，包括流動資金解決方案、貿易融資、本外幣存款、理財及結售匯服務等。

6. 矽谷銀行破產倒閉後，市傳SOHO中國(00410)董事長潘石屹、美團(03690)創辦人王興等人均有大量資金無法從矽谷銀行取出。潘石屹周日（12日）發布微博回應稱，公司從來沒有在硅谷銀行開過戶，從來沒有存過款。網上傳言稱潘石屹夫婦當初全家移民美國時，捐獻給美國大學的2億美金，就是從矽谷銀行轉出。而現在矽谷銀行倒閉，潘石屹夫婦存在裏面的大量資產也無法取出，只能獲賠25萬美元。而王興則是在2011年時，曬出在矽谷銀行存款達6000多萬美元，不過王興回應「我們很多年前就轉用大銀行」。

7. 四川成都市政府上周五（10日）發布《成都市促進新能源汽車產業發展的實施意見》，主要目標是到2025年，市內新能源汽車產業競爭力明顯增強，產業規模突破1500億元，產量達到25萬輛；力爭新能源汽車保有量達到80萬輛，公共領域車輛電動化比例達到80%；建成各類充換電站3000座、充電樁16萬個。

8. 據《路透》報道，英國政府去年1至9月批准向台灣出口的潛艇部件和技術，總值達到創紀錄的1.67億英鎊（約15.86億港元），比前6年的總和還要多。報道引述中國外交部書面回覆稱，若情況屬實，這是嚴重違反一個中國原則，損害中國的主權和安全利益，並破壞台灣海峽的和平與穩定，中方對此高度關注並堅決反對，敦促英國不要向台灣當局提供軍事支持。

撰文：經濟通中國組

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