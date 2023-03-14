黃瑋傑：恒指短線100天線有支持 其後或下試19250點及19000點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

繼美國矽谷銀行(SVB)遭監管機構接管後，Signature Bank(SBNY)亦告倒閉，觸發VIX恐慌指數一度飆升24%至30.78，為去年10月以來首度突破30水平，反映市場恐慌情緒升溫。港股ADR指數及夜期均較港股低水100至300點不等，港股在外圍拖累下弱勢難改？匯控(00005)收購美國矽谷銀行英國分行，並計劃注資20億英鎊，集團表示收購極具戰略意義，惟匯控隔晚英國股價跌逾4%，或反映市場對匯控收購英國業務投下不信任票？上日（13日）三桶油及中資電訊股同樣受到資金追捧，兩者一向被納入收息之選，想財息兼收哪個板塊更值博？

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