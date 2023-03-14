  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指短線100天線有支持　其後或下試19250點及19000點

14/03/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　繼美國矽谷銀行(SVB)遭監管機構接管後，Signature Bank(SBNY)亦告倒閉，觸發VIX恐慌指數一度飆升24%至30.78，為去年10月以來首度突破30水平，反映市場恐慌情緒升溫。港股ADR指數及夜期均較港股低水100至300點不等，港股在外圍拖累下弱勢難改？匯控(00005)收購美國矽谷銀行英國分行，並計劃注資20億英鎊，集團表示收購極具戰略意義，惟匯控隔晚英國股價跌逾4%，或反映市場對匯控收購英國業務投下不信任票？上日（13日）三桶油及中資電訊股同樣受到資金追捧，兩者一向被納入收息之選，想財息兼收哪個板塊更值博？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.100

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

165.500

異動股

00981

中芯國際

16.760

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 165.400
  • 00981 中芯國際
  • 16.760
  • 02333 長城汽車
  • 8.190
  • 00005 滙豐控股
  • 53.150
股份推介
  • 02877 神威藥業
  • 7.340
  • 目標︰$7.75
  • 00331 豐盛生活服務
  • 6.040
  • 目標︰$6.30
  • 01913 普拉達
  • 55.500
  • 目標︰$70.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 29.850
  • 目標︰$40.20
  • 00434 博雅互動
  • 0.510
  • 目標︰$1.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.200
  • 00700 騰訊控股
  • 345.000
  • 00005 滙豐控股
  • 53.150
  • 00941 中國移動
  • 64.300
  • 02333 長城汽車
  • 8.190
報章貼士
  • 00808 泓富產業信託
  • 2.240
  • 目標︰$2.80
  • 00066 港鐵公司
  • 39.350
  • 目標︰$50.00
  • 02128 中國聯塑
  • 7.220
  • 目標︰$8.70
熱炒概念股
即時重點新聞

14/03/2023 11:13  矽銀引發金融股恐慌未斷，恒指挫500點，滙控挫逾6%墊底藍籌

14/03/2023 10:45  【外圍經濟】野村預料聯儲局下周會減息並停止量化緊縮

14/03/2023 09:07  【國際要聞】北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演

14/03/2023 08:54  【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊

14/03/2023 08:18  【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話

14/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４４億元，買中移動沽盈富

14/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】多行調高中興目標，大摩升港交所目標至３５５元

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

14/03/2023 09:50  《財資快訊》美電軟報７﹒８４２１，隔夜拆息升至２﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中興、丘鈦績後點部署？一表睇晒大行評級目標價
人氣文章

新聞>財經熱話

【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指短線100天線有支持　其後或下試19250點及19000點
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

自認怕醜靜候緣份 李駿傑盼遇上愛笑女孩
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】核武、赤字、AI　各國預算案應變
人氣文章

Foodie What’s On

澳門葡國菜精選推介 | 澳門葡人秘密飯堂／婆仔屋木糠布甸／古法馬介休炭烤牛／得獎名廚烤乳豬／祖傳海鮮飯
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

教你Foreplay秘技！男 / 女性邊啲部位最敏感？前戲最忌做甚麼？觸摸分情感、情趣、情慾3階段！
人氣文章

港女講男．妮洛

恐怖情人令人心有餘悸！以錢行先、貪得無厭、動輒為小事吵罵的人，對伴侶會有多真心？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

當鄭秀文放低「鄭秀文」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
罕見癌症「間皮瘤」死亡率高！中大研究：高收入國發病率較高！出現這4個症狀要留神
人氣文章
女生恩物 | 玫瑰花美顏仲係疏肝、調經聖品！教你泡「三花茶」解鬱、健脾、燥濕，春天醒神！要分清玫瑰花、月季花！
人氣文章
吸油面紙除了吸附油脂外，還有甚麼用途？Dior彩妝師分享吸油紙的4個隱藏用法！推介3款吸油面紙
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告14/03/2023
【大行炒D乜】中興、丘鈦績後點部署？一表睇晒大行評級目標價
人氣文章財經熱話14/03/2023
【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊
人氣文章國際動態14/03/2023
北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演
人氣文章國際動態14/03/2023
【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話
人氣文章開市Good Morning14/03/2023
黃瑋傑：恒指短線100天線有支持　其後或下試19250點及19000點
人氣文章財經熱話14/03/2023
【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金