【領展供股】供股權何解兩日累升逾八成八 包銷商力頂？

領展(00823)供股權仍有三日(包括今日在內)可Trade，領展房產基金股權(02915)繼周一曾急升後，周二再上，現升13.98%，報4.81元，該股成交約328萬股，涉資1396萬元，盤中高見4.89元，最低見3.43元，以即市高低位計算，兩日累升88.08%(以周一低位2.6元及周二高位4.89元計算)；領展升1.13%，報49.25元。

領展供股權(02915)周一急升後，周二再上。(網上截圖)

美國矽谷銀行及Signature Bank倒閉，雖然金融監管機構確保存戶能夠全數提取存款，並向銀行提供額外資金保障流動性，但美國之銀行股仍然急挫，部分地區銀行股跌幅顯著，第一共和銀行一度急跌近79%，收市仍跌近62%；阿萊恩斯西部銀行低收47%。有投資銀行估計，聯儲局可能在下星期的議息會議上暫緩加息。

1983年成立的矽谷銀行因未能融資去填補18億美元虧損，結果在其後不到48小時內，這家專注於初創科企的美國二十大商業銀行宣布破產，並由聯邦存款保險公司(FDIC)接管，令其成為2008年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。



根據美國聯邦存款保險公司(FDIC)的資料，SVB在截至去年底止，總資產為2090億美元。SVB之所以在短時間內倒閉，歸究於幾方面，首先是SVB在美國在接近零息時期大量增持長期債券，其210億美元的債券組合平均息率為1.79厘，但目前10年期國債孳息率約為3.9厘。

金融市場氣氛轉差 長線唔排除穿供股價



聯儲局自去年3月開始大幅加息，令其持有的債券出現虧損，借貸成本上升亦令科技股受壓。另一方面，風險投資開始枯竭，迫使初創科企動用SVB持有的資金。因此，就在客戶提款速度加快的時候，該銀行卻坐擁大量未實現的債券損失，且迫使其沽出手持未到期的債券，由於債價下跌，對其造成虧損。



由於未知SVB倒閉對金融市場的影響有多大，是次領展供股的包銷商包括摩通、星展及滙豐等，相信包銷商力頂亦不足為奇，試想，若果大部分散戶放棄供股，包銷商自然要拎「大舊」錢供股，喺矽銀爆雷之後，相信流動資金會變得相對緊張，而且，根據包銷協議，管理人已向包銷商承諾供股完成後設180日禁售期，包括不得進行任何合併或細分、配發、發行、出售、接受認購等。



至於大量買入供股權再供股則可免矣，因為成本與在市場買入領展無異，買夠一手參與供股另計。另外，有供股權在手，又打算長線投資收息，則不妨參與供股。但投資者要留意，在領展供股完成後，若市況續弱，其股價跌穿供股價非無可能。 (領展供股系列之九)

領展供股權(2915)五分鐘圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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