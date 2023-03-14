  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中興、丘鈦績後點部署？一表睇晒大行評級目標價

14/03/2023

 

 

 

 

 

 

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.150

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

165.400

異動股

00981

中芯國際

16.740

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 165.400
  • 00981 中芯國際
  • 16.760
  • 02333 長城汽車
  • 8.190
  • 00005 滙豐控股
  • 53.200
股份推介
  • 02877 神威藥業
  • 7.340
  • 目標︰$7.75
  • 00331 豐盛生活服務
  • 6.040
  • 目標︰$6.30
  • 01913 普拉達
  • 55.500
  • 目標︰$70.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 29.850
  • 目標︰$40.20
  • 00434 博雅互動
  • 0.510
  • 目標︰$1.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.200
  • 00700 騰訊控股
  • 345.200
  • 00005 滙豐控股
  • 53.200
  • 00941 中國移動
  • 64.250
  • 02333 長城汽車
  • 8.190
報章貼士
  • 00808 泓富產業信託
  • 2.240
  • 目標︰$2.80
  • 00066 港鐵公司
  • 39.350
  • 目標︰$50.00
  • 02128 中國聯塑
  • 7.220
  • 目標︰$8.70
熱炒概念股
即時重點新聞

14/03/2023 11:13  矽銀引發金融股恐慌未斷，恒指挫500點，滙控挫逾6%墊底藍籌

14/03/2023 10:45  【外圍經濟】野村預料聯儲局下周會減息並停止量化緊縮

14/03/2023 09:07  【國際要聞】北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演

14/03/2023 08:54  【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊

14/03/2023 08:18  【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話

14/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４４億元，買中移動沽盈富

14/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】多行調高中興目標，大摩升港交所目標至３５５元

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

14/03/2023 09:50  《財資快訊》美電軟報７﹒８４２１，隔夜拆息升至２﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中興、丘鈦績後點部署？一表睇晒大行評級目標價
人氣文章

新聞>財經熱話

【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指短線100天線有支持　其後或下試19250點及19000點
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

最成功/失敗的退休者
人氣文章

陶冬天下．陶冬

利率預期大起大落，日銀掌門一進一出
人氣文章

美女中醫．譚莉英

月經失調3大原因！可用針灸治療？血熱、血虛食咩有幫助？
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

捨棄譁眾取寵的奇招，Balenciaga一反常態回到設計的本質！時裝界終於醒悟？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「關於婚姻，沒有人會想經歷第二次失敗」失婚者渴求的是終身伴侶，而不是純粹的結婚對象
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

是甚麼令鑽石獨一無二？細談鑽石中不同形態的內含物！白色晶體比黑色好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
數據不騙人？
人氣文章
安慰失戀同事變婚外情？是「有意識的雪中送炭」還是「潛意識地自我滿足」？出軌是男人自我表現的舞台
人氣文章
尿道炎與腎結石有關？飲蔓越紅莓汁可預防腎結石嗎？先了解5種腎石 !
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2023 11:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告14/03/2023
【大行炒D乜】中興、丘鈦績後點部署？一表睇晒大行評級目標價
人氣文章財經熱話14/03/2023
【矽銀爆雷】匯控擬向矽谷銀行英國分支注資20億英鎊
人氣文章國際動態14/03/2023
北韓向東部海域發射2彈道導彈，分析料回應韓美軍演
人氣文章國際動態14/03/2023
【俄烏開戰】據報習近平在下周訪問俄羅斯後，或與澤連斯基通話
人氣文章開市Good Morning14/03/2023
黃瑋傑：恒指短線100天線有支持　其後或下試19250點及19000點
人氣文章財經熱話14/03/2023
【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金