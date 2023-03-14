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民青局批出首個旅館青年宿舍，銅鑼灣提供194宿位

14/03/2023

　　民政及青年事務局(民青局)今日向香港青年聯會(青聯)批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。項目位於銅鑼灣摩理臣山道一整幢酒店，共有97間房間，可提供最多194個宿位。項目由青聯與紀惠集團合作推出，青聯將以「BeLIVING Youth Hub」的名義營運。


　　項目其中一個特色是透過善用青年租戶的才能和熱誠，為青年提供參與社區外展工作的平台，建立他們對社區的歸屬感，並透過青聯的會員網絡，為青年租戶提供生涯規劃、創業和實現夢想方面的支援和增值服務。


　　民青局發言人表示，資助計劃在2023年1月初開始接受申請，至今約兩個月已批出第一個項目，可見計劃獲相關持份者的支持。即使在香港通關後、旅遊業開始復甦同時，仍繼續有酒店經營者參加計劃，與特區政府攜手做好青年工作。民青局會繼續與理念一致的非政府機構及相關持份者合作，啟發青年，燃亮未來。


　　行政長官在2022年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在五年內提供額外約3000個宿位。為此，民青局在今年1月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。

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