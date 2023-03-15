港燈去年盈利微增派息不變 大行看法分歧仍可吼？仲有其他選擇？

近日市況動盪，資金泊入一眾公用股，昨日(14日)升1%至4%不等，其中昨中午公布業績的港燈(02638)表現亮眼，收市升3%。不過，港燈去年純利升不足1%，派息與2021年相同，績後大行看法分歧，瑞信將目標價升至6.7元，花旗就叫沽，今日(15日)股價僅靠穩。今日再有長江基建(01038)及電能實業(00006)兩隻公用股公布業績，不知又是否動盪市下避險佳選呢？

(資料圖片)

港燈去年純利升0.72%派末期息16.09仙 售電量降4.05%

港燈去年純利29.54億元，按年升0.72%，派末期息16.09仙，連同中期分派金額15.94仙，年內分派金額合共每股32.03仙，與2021年度相同。收入107.93億元，按年跌4.86%；未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為75.99億元，按年跌4.5%。集團主席霍建寧表示，第五波新冠疫情對本港經濟帶來衝擊，加上市民採取節能措施，均削弱了客戶的電力需求，年內售電量下降約4.05%至99.41億度。而去年能源市場大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費持續按既定機制上調，由去年初每度電27.3仙升至去年12月的80.1仙，令淨電費全年上漲39%，升幅前所未見。



另霍建寧提及，2019至2023年度發展計劃是集團逐步邁向零碳營運的重要一環，有關計劃包括興建3台380兆瓦燃氣聯合循環發電機組，第3台燃氣發電機組L12興建工程已進入最後施工階段，將於2024年初投入商業運作。為應付增加的營運開支，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需的資本投資，2023年基本電價需上調5%至每度電114.5仙，連同燃料價格上漲和增加使用天然氣，1月的淨電價訂為每度電197仙，按月上調4.7%。未來數月重點工作是制訂措施應付燃料供應的波動及盡力控制各項成本，同時致力如期完成發展計劃下的所有項目，以提升燃氣發電比例，加快香港減碳步伐。



瑞信：分派收益率吸引具防守性 目標價升至6.7元





瑞信發表研究報告指，港燈全年分派符合預期，現時分派收益率約6.3%，顯著高於美國10年期債息率，近期憧憬美國加息放緩，或有利公司的投資情緒。由於較高的管制資產基礎，故上調公司2023至24年每股盈利預測6%至9%。基於100%本港管制公用業務佔比，以及吸引的分派收益率，可見港燈具有防守性。由於能源組合持續轉變，因此將對港燈管制資產及管制利潤增長有正面推動作用，料總資本開支維持高位，目標價由6.5元上調3%至6.7元，維持「優於大市」評級。匯證亦維持港燈「買入」評級，目標價由6.1元微降至6元。

花旗：股息不吸引維持沽售評級 偏好長建電能



花旗指，港燈去年盈利符合市場預期，利潤溫和增長主要由於資產基礎擴大、保證回報及財務槓桿。其去年股息收益率約6.3%，在美國利率上升的環境下似乎並不吸引，同時將集團今明兩年盈利預測下調11.5%至11.8%，反映利息開支增加，目標價由4.5元微升至4.6元，評級維持「沽售」。在香港公用股中，偏好長江基建及電能，預計兩企或於今年進行有益於每股盈利增長的併購。





熊麗萍：中電煤氣電能沒避險作用 港燈屬真正公用股可續持有



今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍點評公用股，她指在市況動盪下公用股心理上感覺可避險，且有些公用股如中電(00002)已跌了很多，但中電、煤氣(00003)及電能等不止有香港業務，海外業務佔比也很大，其中中電之前發盈警令人驚嚇，其澳洲業務因當地稅收及環保等各方面經營十分困難，故這些公用股實際沒多少避險作用，而息率也不見特別高，昨日股價之所以造好只因美國債息回落。

至於港燈，熊麗萍指其屬商業信託，派息根據可派收入幾乎100%派出，業務就以港島電力供應為主，可說是真正公用股，買入就為了收息，目前息率仍有逾6厘，派息較穩定，但因環保問題燃氣使用比例一直增加，控制成本考功夫，往後股價表現料仍主要看美債息走勢，惟現價仍近5元低位，如有貨不妨繼續持有，期望能受惠香港經濟慢慢復常。煤氣也可受惠香港經濟復常，惟其內地業務比重很大，內地對燃氣政策及價格限制多，股價可升至7元多已算不錯，若香港及內地經濟好轉或可升至8元以上。至於電能，其業務範圍很闊，亦受匯價影響，故業績往往與市場預期有別，資金不是太喜好此類股份，息率也有5、6厘，但現價不太吸引，有貨可續持有，無貨不建議買入。而長江基建業務涉英國公用事業較多，但已開始陸續出售部分業務，而其息率較穩定維持5厘幾，較電能值得持有。

港燈半日無升跌收報5.06元，其他公用股普遍回軟，煤氣跌0.42%報7.13元，電能跌0.23%報43.3元，中電跌0.88%報56.6元，惟長江基建微升0.11%報43.85元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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