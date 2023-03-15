TikTok傳研從字節跳動分拆以打消華府安全顧慮

外電報道，短視頻平台TikTok管理層研究，一旦其提出的建議仍無法說服美國官員放棄國家安全顧慮，最後一著將是從母公司字節跳動(ByteDance)分拆出來。



據《彭博》引述消息報道，美國海外投資委員會對TikTok的安全風險審查停滯不前，委員會內的司法部成員不傾向接受TikTok提交的改善方案，令TikTok不確定方案能否獲通過，以及能否繼續在美國運作。消息指，TikTok脫離母公司被視為是最後手段，只會在公司的方案不被美國當局通過才會實行，又指有關決定需要中國政府同意。



TikTok去年開始，一直與美國財政部旗下外國投資委員會(CFIUS)商討，尋求釋除對方關於國家安全的顧慮。該公司提出一些方案，希望釋除CFIUS的顧慮，但一直未有達成共識。



美國參眾兩院早前通過法案授權華府禁用TikTok。美國45個州的檢察總長入稟法院，要求TikTok提供資料，交代公司是否從事迷惑行為，損害用戶心理健康。



英國審視TikTok國安風險



英國內政部保安事務國務大臣董勤達(Tom Tugendhat)表示，國家網絡安全中心將評估，應否禁止政府手機下載短片平台TikTok應用程式，然後作出建議。



美國、加拿大、比利時及歐盟指稱，TikTok由中資控制，中國政府可以指令平台取得用戶私隱資料，危及國家安全，禁止政府電子設備下載該程式。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇