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【虛幣世界】瑞信爆煲再嚇怕投資者，比特幣跌穿二萬四

16/03/2023

　　消息指，隔晚瑞信大股東沙特國家銀行指無法向瑞信提供任何財務援助後，瑞信(CS)股價暴挫，銀行股再度全線下挫，而加密貨幣市場同樣被嚇怕，比特幣曾跌穿24000美元水平，隨後收復失地。


　　瑞士銀行業巨頭瑞士信貸(CS)的股票在過去一年受到醜聞的衝擊，連續五個季度虧損，隔晚該銀行最大的投資者沙特國家銀行表示，再不會繼續投資後，其股價暴跌，沙特國家銀行持有高達9.9%的股份。瑞士國家銀行宣布，如有必要將向其提供流動性，並否認過去一周與美國兩家大型地區性銀行倒閉有關。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報24236.83元(美元．下同)，跌0.20%(24小時比較．下同)；以太幣現報1645.90元，跌0.25%；艾達幣報0.3212元，跌0.86%；瑞波幣報0.3576，跌0.36%。
　
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