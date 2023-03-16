電腦系統懷疑死機 香港機場大逼爆
16/03/2023
消息指，香港國際機場今早（16日）電腦系統懷疑死機，因此未能辦理登記手續，目前大批旅客滯留離境大堂。
據部分滯留旅客表示，故障在今早5時已經發生，由於電腦系統故障，航空公司未能為旅客辦理登機手續，而期間航空公司按班機起飛時間，分批安排旅客到另一候機區辦理手續；航空公司職員及機管局未有明顯指示，大批旅客只能在離境大堂等候。
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16/03/2023
消息指，香港國際機場今早（16日）電腦系統懷疑死機，因此未能辦理登記手續，目前大批旅客滯留離境大堂。
據部分滯留旅客表示，故障在今早5時已經發生，由於電腦系統故障，航空公司未能為旅客辦理登機手續，而期間航空公司按班機起飛時間，分批安排旅客到另一候機區辦理手續；航空公司職員及機管局未有明顯指示，大批旅客只能在離境大堂等候。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 10:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 10:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2023 10:10
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