【連環爆雷】瑞信爆煲累國際金融股急挫 友邦插逾半成可低撈？

美國矽谷銀行爆煲餘波蔓延至歐洲，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行指無法再向瑞信「泵水」，引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂，雖然瑞士央行隨即出手拯救，但歐美股指昨日(15日)仍下挫，瑞信歐股和美股一度齊跌30%，連續兩日創歷史新低，並拖累歐美多隻大型銀行股急插。今日(16日)港股一眾國際金融股亦受累急跌，其中友邦(01299)跌逾半成，為表現最差藍籌，剛公布去年虧轉盈的保誠(02378)亦挫6%，渣打(02888)則跌近半成。友邦已跌穿保歷加通道底線，可否趁機低撈呢？

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大股東拒再泵水瑞信急插24% 瑞士央行指必要時提供額外流動性

瑞信大股東沙特國家銀行表明無法再向瑞信提供任何財務援助，否則其對瑞信持股將超過10%的監管要求，瑞信債券的1年期信貸違約掉期(CDS)報價即急升至逾1000點子，約為瑞銀同期CDS的20倍、德銀的10倍，瑞信CDS曲線亦轉為倒掛，意味防範立即違約成本高於未來違約成本，反映投資者對瑞信前景相當憂慮，瑞信昨於歐市跌24.2%，其他歐洲銀行股亦下滑，法巴、法興及德銀跌幅介乎7%至10%，美股瑞信ADR亦曾跌逾三成，道指則一度瀉逾700點。

其後瑞士央行和該國金融監管部門發表聯合聲明宣布，瑞信的資本及流動性皆符合法律對系統性重要銀行的規定，而瑞士央行也會在必要時提供額外流動性支持。聲明又稱，沒有跡象表明美國銀行業動盪有直接傳染瑞士金融機構的風險。不過，道指仍收跌280點，而追蹤摩根大通、花旗集團等美國金融權重股的KBW銀行股指數雖然有所回升，但仍收於2020年11月以來最低。摩根士丹利和花旗均重挫逾5%，摩根大通、高盛、富國銀行跌幅均超3%，瑞信ADR收市跌13.9%。

瑞信在財報程序中發現重大缺陷 向瑞士央行借入500億瑞郎



其實瑞信周二(14日)公布財報時已表示，其在2022和2021財年的報告程序中發現重大缺陷，集團對財務報告的內部控制未起作用，正採取補救措施。由羅兵咸永道審計的2022年度報告，也對瑞信財務報告內部控制有效性發表了否定意見。瑞信先前亦曾爆出一連串醜聞衝擊投資者及客戶信心。2022年第四季瑞信遭客戶抽走超過1100億瑞郎資金，而2022年淨虧損接近73億瑞郎，為2008年以來虧損最嚴重一年。





瑞信董事長Axel Lehmann昨在沙特出席研討會時表示，正致力降低資產負債表的風險，瑞信與美國最近倒閉的矽谷銀行相比並不合適，因為銀行所受的監管並不相同。他強調瑞信「已經服藥」，所指的是去年10月宣布的大規模重組改革，並形容瑞信擁有強大的資本比率及非常強大的資產負債表。瑞信行政總裁Ulrich Koerner亦強調，瑞信的流動性基礎仍然強勁，遠高於所有監管要求。另瑞信今日發聲明，表示將從瑞士央行借入多達500億瑞郎(約536.8億美元)，並回購多達30億瑞郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者信心。分析指，雖然瑞信承諾進行內部重組，但未必能挽回客戶和交易對手信心。





穆迪將美國銀行業評級展望下調至負面 6銀行列負面觀察名單

另方面，由於美國在一周內有3家銀行倒閉，穆迪將美國銀行業的評級展望從穩定下調至負面。穆迪表示，雖然聯邦監管機構宣布矽谷銀行和Signature Bank的所有存戶不會有任何損失，但銀行儲蓄的快速大幅下降，以及投資者信心受到的影響，凸顯出快速加息加劇了美國銀行業資產負債的管理風險。雖然聯儲局已經採取措施阻止風險蔓延，但事件仍為美國銀行業帶來融資、流動性、盈利和資本的不利影響。穆迪還將6家美國銀行的評級置入負面觀察名單，分別是First Republic Bank、Western Alliance Bancorp、Intrust Financial Corp、UMB Financial Corp、Zions Bancorp和Coomera Inc。

林家亨：料不會演變成雷曼兄弟翻版 惟買友邦揸中長線要再等等



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，今次銀行連環爆煲事件不會引發2008年金融海嘯危機，因規模上遠遠不及，無論矽銀或瑞信所持資產量及牽涉衍生工具或理財產品遠不能和以往雷曼兄弟相比，而今次美國政府反應極快，矽銀倒閉後第二日即公布即使無受存款保障，即25萬美元以上也獲政府擔保可全數提取，迅即避免引發信貸危機及骨牌效應，另2007年之前巴塞爾資本比率規限已提出，在協議不斷改良下，全球所有銀行資本比率要求已由約4%提升至8.5%，銀行出事機會小得多。雖料美國銀行爆煲宗數仍有上升趨勢，但應不會演變成雷曼兄弟翻版。此外，聯儲局應不會再加息，雖然事件已因政府迅速行動平定下來，但不等同經濟會有理想增長，美國銀行逢星期三晚都要將流動資本比率呈報監管當局，同業間需互相借錢應付要求，經這次事件銀行有錢都不願借出，銀根收緊直接影響商業信貸活動，美國有經濟下滑風險，今年尾或明年可能步入衰退。

至於友邦急跌可否撈底？林家亨指，友邦短線應可重上保歷加通道底線約78元，但要留意，因應美國銀行星期三的監管要求，逢星期四下午後或會再傳出有美國銀行爆煲消息。而中長線來看保險股會受銀行股拖累，穆迪也下調差不多所有美國銀行投資評級，保險公司資產質素也會受影響，料友邦中線波幅大，若打算中長線持有可再等等。至於保誠，無論成交金額或活躍程度都不及友邦，且友邦在大灣區新業務進展今年值得憧憬，短線值博率較高。

友邦半日跌5.22%收報76.3元，保誠亦跌6.34%報101.9元，匯控(00005)跌2.54%報53.8元，渣打跌4.79%報63.55元。其他銀行股亦普遍下跌，中銀香港(02388)跌3.28%報25.05元，恒生(00011)跌1.1%報116.6元，東亞(00023)跌1.37%報10.06元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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