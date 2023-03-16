  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】長建、電能、保誠績後大行點部署　一表盡掌握

16/03/2023

 

 

 

 

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.340

異動股

01299

友邦保險

76.250

異動股

02382

舜宇光學科技

85.750

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.340
  • 01299 友邦保險
  • 76.300
  • 02382 舜宇光學科技
  • 85.900
  • 02318 中國平安
  • 50.400
  • 00511 電視廣播
  • 8.130
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 1.030
  • 目標︰$1.20
  • 06638 金融壹賬通
  • 1.580
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 20.500
  • 目標︰--
  • 00390 中國中鐵
  • 5.270
  • 目標︰$5.50
  • 02877 神威藥業
  • 7.440
  • 目標︰$7.75
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.450
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 00005 滙豐控股
  • 53.750
  • 00941 中國移動
  • 64.550
  • 00001 長和
  • 47.650
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.050
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 60.250
  • 目標︰$70.00
  • 02208 金風科技
  • 6.780
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2023 11:22  【領展供股】供股權逆市升19%創新高，領展漲1.7%

16/03/2023 10:14  【連環爆雷】瑞信將從央行借入五百億瑞郎，能否挽回客戶信心存疑

16/03/2023 10:20  【大國博弈】中國連續5個月減持美債，規模降至8594億美元

16/03/2023 09:44  機管局：系統故障影響A-E段登機流程，部分設施八時起逐步恢復

16/03/2023 09:25  《異動股》瑞信爆煲再掀銀行股憂慮，滙控低開逾3%領跌金融股

16/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒１２億元，買騰訊沽小米

16/03/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】保誠績後獲多行跟進，電能實業、長江基建遭降目標

10/03/2023 17:27  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬汽車下周派全年度業績，中線目標價６９銀

16/03/2023 10:21  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８８，一個月拆息飆升至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】長建、電能、保誠績後大行點部署　一表盡掌握
人氣文章

新聞>財經熱話

【連環爆雷】 美國銀行風波拖累金融股　保險股集體捱沽可撈底？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

奧斯卡2023｜楊紫瓊成首位亞裔影后！搏命拍戲險癱瘓？為愛息影4年？因一事被列入黑名單？盤點「第一武打女星」8個演藝生涯重要時刻！
人氣文章

時事要聞

全年賺$30億 撥$9500萬紓緩加幅 港燈基本電價加5%
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

土星入雙魚│水象及土象星座有甚麼考驗？邊個星座要學認真做事？邊個會有人事麻煩？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

酒店高級扒房回歸！傳統木炭烤極稀有USDA Super Prime Beef，焦脆嫩滑，滿滿大理石紋！精品Salad Bar、揀名牌靚刀環節，重拾經典回憶
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

是甚麼令鑽石獨一無二？細談鑽石中不同形態的內含物！白色晶體比黑色好？
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

駭人肢解案：名媛Abby Choi前夫家人能否繼承龐大資產？藝術品繼承權問題又如何處理？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養 | 早年白髮脫髮？壓力大心情差睡不好？仲容易生痱滋、神經痛？都市人不能低B！
人氣文章
「並非因嫌棄所以不愛，而是不愛了所以才嫌棄」遇上新歡，人們通常編一堆藉口來支持自己變心？
人氣文章
完事不等如圓滿！令女伴經驗到性高潮，就能保證她會增加性愛的意欲？「後戲」有多重要？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2023 11:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2023 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/03/2023
黎智英律師團隊尋求聯合國關注案件，港府強烈反對
人氣文章大行報告16/03/2023
【大行炒D乜】長建、電能、保誠績後大行點部署　一表盡掌握
人氣文章財經熱話16/03/2023
【連環爆雷】 美國銀行風波拖累金融股　保險股集體捱沽可撈底？
人氣文章財經熱話16/03/2023
瑞信再爆煲？年報認控管不彰 大股東指不再「科水」 瑞士央行則表態支持
人氣文章開市Good Morning16/03/2023
林家亨料繼續有美國銀行爆煲　三大要素降低對經濟影響
人氣文章香港要聞16/03/2023
電腦系統懷疑死機 香港機場大逼爆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金