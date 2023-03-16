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【FOCUS】百年CS淪新風眼　中紀委長文顯「先知」

16/03/2023

　　Too big to fail(太大不能倒)，還是Too big to be saved(太大無法救)？經歷周三(15日)股價暴瀉、違約成本飆升，排名瑞士第2大、歐洲第17大的瑞士信貸，急拋出救生圈－－將行使從瑞士央行(Swiss National Bank)集資最多500億瑞朗的選擇權，被坊間戲稱「Credit Suisse」變「Debit Suisse」。

 


　　擁有166年歷史、標榜「創造持久價值」的瑞信，接連深陷虧損、洗錢、欺詐醜聞，或只折射華爾街的冰山一角，更顯中紀委上月3500字長文督促破除「金融精英論」，並非無的放矢。



大股東一言，掀腥風血雨



　　資產2090億美元的矽谷銀行(SVB) 倒閉的第一波強震似剛喘定，資產5300億瑞郎(約5696億美元，截至去年底)的瑞信再成最新風眼。大股東沙特國家銀行（SNB）一句「絕對不會(absolutely won't)提供更多援助」，拖累瑞信在蘇黎世股價、紐約ADR隔夜一度暴瀉22%、30%；信用違約互換(CDS)價格狂飆、債券面值重挫；最新市值跌至86億美元邊緣，幾乎已比不上去年淨虧損(約78億美元)。

 

 

 

 


　　相比排名美國第17大的矽銀，瑞信的地位堪比泰山之於土丘，其不僅是瑞士第2大、歐洲第17大銀行，更在金融海嘯後，獲FSB(國際金融穩定委員會)指定為30家全球系統重要性金融機構之一。



巨虧、醜聞、撤資、罰單



　　不過，自2021年有「史上虧錢最快的男人」噱頭的Archegos基金創始人Bill Hwang爆倉事件，將瑞信推上巨虧55億美元的風口浪尖，連同供應鏈基金Greensill Capital破產拖累損失30億美元，以穩健可靠著稱的「百年老店」股價即跌跌不休。

 


　　期間並伴隨長期大股東Harris Associates清倉、財富管理部門客戶撤資、因欺詐洗錢等醜聞支付罰款……最新則是瑞信周二自認過去兩年財報存在「重大缺陷」，以及大股東SNB周三踩多腳，明言不會將持股比例增加至10%以上。



「當下賺到盡」精英文化



　　如同SVB、Signature Bank爆雷後，美國財政部、聯儲火速「救助者」上身，瑞信獲瑞士國家銀行500億瑞郎後援，足顯各國政府相當忌憚「火燒連營」的系統性風險；更多的線索將來自下周議息，倘若在美國2月核心通脹環比加速、歐元區2月核心通脹同比創新高的背景下，聯儲及歐央明確發出加息周期結束信號，甚至減息暗示，恐意味今次債務周期下的泡沫破滅，未來連鎖反應不容樂觀。

 

 

 


　　何解？因為今次觸發危機的，表面看是聯儲帶頭激進加息，但亦離不開金融機構內控千瘡百孔；停止加息、減息或許能緩解資金成本，但華爾街內部的沉疴宿疾的修正卻非一時之功。何謂沉疴宿疾？簡而言之即是「當下賺到盡」的金融精英文化，自負放任、唯利是圖，正正印證中紀委長文何以對「金融精英論」、「唯金錢論」嚴加敲打。

 


　　至於瑞信會否成為下一個雷曼？重重逆風之下的好消息是，其在等待數年後，剛剛獲准在中國全面推出財富管理業務，最快上半年開始大展身手；此外，財富管理部門First Boston正醞釀於2025年分拆上市。

 

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