《神州經脈》中國續減美債 瑞信危機影響股匯 百度推文心一言

瑞信陷入財務壓力，引發市場人士對歐美銀行業前景的憂慮，並加劇市場對外圍銀行業流動性風險的擔憂，A股今日（16日）低開低走。滬綜指全日跌1.12%，深成指亦跌1.54%，創業板指同跌1.51%。兩市超過4200股飄綠，總成交額為8450億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加3.3%。陸股通淨流入7.87億元，連續四日淨流入。

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瑞信事件令避險情緒升溫，美指反彈，施壓人民幣表現。人民幣兌美元中間價今報6.9149，較上個交易日跌469點子，結束四連升，上個交易日報6.8680。在岸人民幣兌美元即期收跌28點子，兩連跌，全日在6.8898至6.9117之間波動。

今日新聞精選

1. 百度宣布正式推出AI產品文心一言，對標ChatGPT，在發布會上展示文心一言在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成五個使用場景中的綜合能力。百度同時宣布，3月16日起邀請用戶體驗使用文心一言。百度智能雲亦即將向企業客戶開放文心一言API接口調用服務。文心一言未有帶來驚喜，百度盤中一度瀉逾一成，收盤挫6.4%，報125.1元，創2個月新低。

2. 國家統計局公布，2月份70個大中城市樓價環比總體上漲，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有55個和40個，比上月分別增加19個和27個。《路透》根據數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降1.2%，為連續第10個月同比下跌，但降幅已為七個月最窄；2月環比上升0.3%，創下2021年7月以來最高漲幅。

3. 美國財政部數據顯示，中國連續第五個月減持美國國債，1月底持有的金額降至8594億美元，減幅為77億美元。中國持有的美國國債金額降至2010年5月以來最低，減幅77億美元較2022年12月的30億美元擴大。與此同時，美國最大「債主」日本再次增持美債，1月底時持有金額為1.104萬億美元，按月上升281億美元。

4. 國家主席習近平出席中國共產黨與世界政黨高層對話會，主題為「現代化道路：政黨的責任」。習近平強調中共將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定，並指中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。

5. 亞奧理事會決定，杭州亞運會電子競技取消《爐石傳說》比賽項目，亞運會電子競技比賽項目從8個減至7個。由美國暴雪娛樂公司製作的電競項目《爐石傳說》，在中國境內由中國網易公司代理運營，因雙方商務合作到期後未就續約達成一致，該項目運營團隊及服務器終止，已不具備列入杭州亞運會電子競技項目的前置條件。

6. 台灣邦交國洪都拉斯轉向與中華人民共和國建立外交關係。洪都拉斯外長雷納稱，該國要求台灣將每年的5000萬美元援助增加一倍，並「調整」該國欠台灣的6億美元債務，但得不到積極回應，該國政府遂出於實用主義，尋求與中華人民共和國政府建交，但同時打算與台灣保持貿易關係。外交部發言人汪文斌表示，中方願在一個中國原則基礎上，與洪都拉斯等世界各國發展友好合作關系，相信這將為洪都拉斯經濟發展和人民福祉創造更多機遇。

7. 外電引述知情人士稱，美國已告知字節跳動旗下TikTok的中資所有者必須出售所持股份，否則將面臨在美國被封殺的風險。TikTok發言人表示對美方決定感失望。中國外交部發言人汪文斌稱，數據安全問題不應成為個別國家泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓別國企業的工具。另外電引述16位美國參議員要求負責安全事務的官員，評估大疆創新無人機可能造成的威脅，指大疆創新與中國共產黨有關係，可能存在不可接受的安全漏洞。

8. 流亡美國的中國商人郭文貴因涉嫌策劃詐騙陰謀合共騙取網上追隨者超過10億美元，周三（15日）在紐約被捕，遭美國司法部控以11項罪名，包括合謀電訊欺詐、銀行欺詐，證券欺詐及洗錢等罪名，各項控罪一旦罪成將面臨最高20年監禁。郭文貴是國際刑警組織紅色通緝令在逃人員。

撰文：經濟通中國組

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