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【虛幣世界】瑞士央行承諾救亡，比特幣暫走勢平穩

17/03/2023

　　瑞士國家銀行同意向陷入困境的投資銀行瑞士信貸提供約 500億瑞郎貸款後，比特幣維持在24500 美元上方，投資者對美國聯儲局下一次議息預計將變得溫和。CME FedWatch工具預測不加息的可能性上升為45%，並預測有80.5%的機會增加25個基點(bps)。


　　新加坡的加密期權交易公司QCP Capital表示，目前比特幣走勢輕微反彈，雖然目前他並不是通脹的對沖工具，但投資似乎是用比特幣對沖「貨幣政策」。衡量加密貨幣市場整體表現的CoinDesk市場指數最近上漲了2%。隨著市場繼續消化美國監管機構對Silicon Valley Bank和Signature Bank儲戶的支持，美國股市也轉跌為升。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報24920.20元(美元．下同)，跌0.31%(24小時比較．下同)；以太幣現報1665.51元，跌0.49%；艾達幣報0.3222元，跌0.83%；瑞波幣報0.3628，跌0.55%。
　
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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