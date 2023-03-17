百度「文心一言」申請試用反應熱烈 獲大行唱好勁彈一成半仍可追入？

百度昨日(16日)下午發布被視作中國版ChatGPT的人工智能聊天機械人「文心一言」，但發布會看來無甚驚喜，百度董事長兼首席執行官李彥宏在會上更指內部測試文心一言過程中不算完美，百度昨日一度插逾一成，收市仍挫6.4%，創2個月新低。不過，據報首日申請試用的企業已突破7.5萬家，大行看過演示後也讚好，今日(17日)百度開升8%後愈升愈有，半日飆一成半，為最佳表現藍籌，不知現價追入還有多少水位呢？

(截自百度官網「我們的故事」宣傳片)

李彥宏：內測版文心一言不算完美 市場有需求須發表

百度董事長兼首席執行官李彥宏在發布會上展示文心一言五個使用場景中的綜合能力，包括文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解及多模態生成，同時公布了邀請測試方案，由昨日起開放預約。不過，他在會上坦言，內部測試文心一言的過程中「還不能算完美」，發表只因有市場需求，客戶和合作夥伴在等著用，大家都在催，自2月份官宣以來，已有超過650家企業宣布接入文心一言生態。而在大會的場景應用示範，包括所有的問答測試，都是提前錄好的影片，因此亦令許多觀看直播的網友質疑文心一言的能力。

值得一提，此前《華爾街日報》引述消息人士表示，為了開發文心一言，數百名員工一直在夜以繼日地工作，其他團隊亦被要求就人手和計算機晶片作出支援，但在預定發布日期前，文心一言的AI模型仍在接受數據訓練，或未能在發布會前完成一些基本功能。

首日企業申請試用破7.5萬 百度智能雲與650家企業簽約

另李彥宏在發布會上指，百度是全球大廠中第一個做出對標ChatGPT產品的企業，無論是哪家公司，都不可能靠突擊幾個月就能做出這樣的大語言模型，而它還遠未到發展完善的階段，進步空間很大，有賴於通過真實的用戶反饋而逐步迭代。文心一言將建立起真實用戶反饋、開發者調用和模型迭代之間的飛輪，效果會迅速提升。

百度又公布，發布會後一小時，排隊申請文心一言企業版API調用服務測試的企業用戶達3萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量升百倍，據指首日申請已突破7.5萬家。另百度智能雲將面向企業客戶開放文心一言API接口調用服務，據報截至昨晚，百度智能雲已與5家企業完成首批簽約合作，同時與650家企業啟動簽約。

花旗指股價下挫反應過度 麥格理予目標價170元



花旗發表報告指，百度在文心一言發布後的下挫是過度反應，昨日公司向花旗實時展示後表示儘管文心一言的生成能力還不完美，但具有回答大多數複雜問題的能力。在發布會前，有超過650家的企業宣布加入文心一言的生態系統，表明他們希望通過人工智能加強運營、產品和服務。

麥格理發表報告指，由於文心一言發布活動是分階段進行，所以市場感到失望。百度通過播放預先錄製好的演示和有限的發布規模是降低了自身。該行演示了文心一言，認為它的速度、準確性和跨模式能力都超出預期。商業化是中國人工智慧生成內容的下一個重點，相信更快的上市時間將是鞏固文心一言商業化競爭護城河的關鍵。另預計在文心一言推出後的幾個月內，新的商業和貨幣化戰略將成為百度股價表現的關鍵催化劑，文心一言與百度搜索的整合或會扭轉其廣告市場份額的損失，並增加搜索以外新的盈利機會，予百度目標價170元，維持「跑贏大市」評級。

中金：文心一言有望帶來發展新引擎 予目標價167.1元



另中金指，受惠於效果類廣告率先回暖，百度預計今年首季的廣告收入增速轉正，料其今年核心廣告業務全年按年增速或達7.4%，高於該行GDP宏觀增幅預期。展望未來，公司預計將人工智能生成内容(AIGC)技術服務於移動生態更多的場景，AIGC可以賦能高質量內容產出和交互體驗升級，這有望提升公司閉環用戶的留存率，以及改善商業變現效率，公司廣告收入或因此受益。百度又計劃將文心一言與搜索、智能雲、自動駕駛Apollo、小度等業務整合，有望重塑搜索引擎的流量入口，讓公司形成用戶粘性、用戶時長的先發優勢。文心一言有望為百度帶來發展新引擎，結合百度目前的估值水平與基本盤廣告業務的穩健恢復趨勢，公司股價安全邊際較高，續予「跑贏行業」評級，維持目標價167.1元。

溫鋼城：文心一言應有市場 百度今年可見180元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，李彥宏在發布會上的發言太謙虛，文心一言與ChatGPT或OpenAI開發出來的軟件比較明顯跑贏，起碼答問題有紋有路，料會有很多生意做。要寫稿或做文書的話，它可幫手做好大部分，只需修改一下，效率一定高很多，故相信應有市場尤其中國內地，始終OpenAI以英文為基本，而文心一言是以中文作開發程式。百度前景也可看好，但受歐美通脹及貨幣政策影響，股價難免波動，每逢跌至低位不妨買入，往後應可突破早前高位166元，今年內升至180元也合理。

百度半日升15.67%收報144.7元，成交23.65億元。其他科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升2.56%報344.6元，阿里(09988)升1.86%報82元，美團(03690)升3.33%報130.5元，小米(01810)升4.4%報11.38元，網易(09999)升3.87%報136.8元，惟京東(09618)無升跌報155元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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