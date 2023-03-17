比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍

內地車企減價戰愈演愈烈，其中比亞迪(01211)昨日(16日)旗艦新車僅售21萬元(人民幣．下同)，較舊款車型售價大幅降低，變相減價，上市首日訂單即達8196輛，看來減價戰的確能在短時間內刺激銷售，比亞迪今日(17日)升逾2%，但近期主要在200元關附近上落。另再有上汽大眾及廣汽集團(02238)等加入減價戰，已有超過30個汽車品牌加入，內地地方政府也紛推補貼為本地車企助攻，惟有官媒籲價格戰別用力過猛，恐變成雙刃劍對品牌造成傷害，但車股今日仍普遍造好。

(比亞迪唐DM-i冠軍版，截自比亞迪官網)

比亞迪漢唐雙旗艦冠軍版僅售21萬 上市首日訂單8196輛

比亞迪昨晚發布兩款旗艦新車漢EV冠軍版及唐DM-i冠軍版，起步價20.98萬元，較舊款車型起步價大幅降低，被形容為「加量不加價」，比亞迪官方更稱「入門即高配」。值得一提，在新車發布會前夕，有消息指兩款新車售價低於20萬元，但比亞迪網絡舉報中心隨即指相關消息不實。

比亞迪又同時針對漢DM-i及漢DM-p兩款舊車型推出「限時購車禮」，4月30日前買車享1萬元現金補貼。比亞迪官網昨晚9時因太多人瀏覽而崩潰，至深夜恢復正常。公司公布，兩款旗艦新車上市首日錄得訂單合共8196輛，形容銷情「勢如破竹」。

上汽大眾豪擲37億推買車補貼 廣汽每輛車最高補貼8萬





另外，上汽大眾昨晚宣布，即日起至4月30日，豪擲37億元作為買車補貼，根據不同車型，每輛車補貼介乎1.5萬至5萬元。廣汽集團昨亦宣布，本月15日至31日期間，消費者在廣州經銷商購買廣汽旗下廣汽傳祺、廣汽本田、廣汽豐田燃油車型，即享最高8萬元綜合優惠。在約定時間完成上牌，更可免費獲得粵A藍牌，惟名額限量，先到先得。根據2月競拍價格，粵A藍牌個人平均成交價為14356元。據不完全統計，今場汽車減價補貼潮已有東風汽車、比亞迪、吉利汽車(00175)、長安汽車等超過30個汽車品牌加入，最高優惠逾10萬元。

有車企雖拒絕減價，但推出保價政策。哪吒汽車周三(15日)在微博宣布「不搞價格戰」，稱本月1日至4月30日通過官方渠道訂購哪吒S、哪吒U及哪吒V系列車型，自訂購日起90天內如果官方售價有降價，將主動補還差價。同時，開始交付的哪吒S1160增程小版截至4月30日以17.98萬元優惠價發售。

成都汽車消費活動補貼額達1億 北京石景山區派汽車消費券

內地地方政府亦相繼出台鼓勵措施刺激汽車消費，其中成都宣布，今日起龍泉驛區「產銷聯動」汽車消費活動啟動，活動持續到6月30日，參與的品牌車型涵蓋純電、混電、插電。個人消費者在成都經營納統的汽車經銷商處購買一汽-大眾、一汽豐田、沃爾沃、神龍汽車、大運汽車、領克、紅旗等企業的指定車型，在規定期限內上牌，疊加企業匹配的優惠補貼，每輛車將獲得1.5萬至15萬元不等的一次性補貼，發放補貼總金額1億元。

北京石景山區昨日宣布啟動購車優惠活動，發放千萬元汽車消費券，涵蓋比亞迪、奧迪、大眾、寶馬、奔馳、保時捷等20多家主流汽車品牌。購買10萬至20萬元內車輛，每輛車補貼2000元；20萬至50萬元補貼5000元，50萬元或以上補貼8000元。消費券即日起至本月31日發放，限量2675張，包括1500張2000元券、800張5000元券及375張8000元券。

中金：促銷帶動效應仍需觀察 華泰證券：或擠壓產業鏈材料利潤

中金發表報告指，進入2月，政策退坡、疫情感染及春節假期等不利因素逐漸消退，零售/批發/產量都呈現按年及按月正增長。伴隨疫情防控優化、購買力逐步釋放及地方刺激政策出台，今年乘用車銷量有望呈現前低後高，總量有望實現正增長。而部分合資車企大幅降價促銷效果顯著，地域門檻高、時間持續短、現車消化快，惟全國各地帶動效應仍需觀察。而車企與地方政府聯合較大力度補貼對需求拉動效應明顯，當前現車幾近售罄。

另華泰證券指，車企降價對產業鏈材料有多方面影響，一方面可能擠壓產業鏈材料曾經的高利潤環節，短時間內鋰電銅箔和鋁箔加工費、鋰鹽價格會繼續承壓，另方面，短期內汽車銷量增長，對上游金屬的需求有一定促進作用。此外，降本思路下，車企對減少材料耗用量的需求或趨於迫切，有利於一體壓鑄、鎂合金、複合材料等新技術的應用和進一步滲透。

官媒籲價格戰別用力過猛 乘聯會指各地促銷戰帶來混亂

內地官媒《經濟日報》今日刊文稱，此次燃油車價格戰由於地方政府的因素，呈現博弈的複雜性，且是一把雙刃劍，如果用力過猛，不僅會對品牌造成傷害，還會影響到利潤積累。一些地方政府對本地整車企業「寵愛有加」參與補貼，但這也導致不少地方不自覺地被車企綑綁，甚至深度介入汽車企業經營。企業發展得好，自然皆大歡喜；一旦不盡如人意，則後患無窮，所謂「一榮俱榮，一損俱損」。此輪價格戰亦瀰漫過度炒作之風，更有不少自媒體在網上散播各種假消息，加劇市場恐慌。

此外，乘聯會數據顯示，3月1至12日，全國乘用車市場零售41.4萬輛，同比去年下降17%，較上月同期下降11%，其中新能源車市場零售13.1萬輛，同比去年增長9%，較上月同期增長15%。乘聯會表示，3月乘用車市場零售向好，但各地促銷戰帶來車市混亂。新能源汽車2月開始降價，3月燃油車捲入，預計3月新能源市場也會出現一定觀望。隨著國六A清庫存的壓力，各地政府、各車企廠商大力度的促銷，火爆的背後是以需求的集中釋放為代價，對後續汽車市場的正常秩序帶來壓力。

Tesla與比亞迪齊否認停電池合作 林家亨：終止合作機會為零

比亞迪近日另有一則消息值得留意。《韓國經濟日報》引述業內人士指，今年較早時候，特斯拉(Tesla)與比亞迪供應協議到期後，特斯拉沒有要求比亞迪為某些特斯拉Model 3汽車額外供應電池，兩間公司在歐洲、印度和東南亞的直接競爭或是特斯拉不再續約原因之一。惟比亞迪回應稱，此為不實信息，與實際情況不符。特斯拉CEO馬斯克在Twitter上也指報道不實，形容特斯拉與比亞迪維持正面關係。



國農證券董事總經理林家亨指，特斯拉與比亞迪未來終止合作機會為零，特斯拉可選用的電池供應商不多，其中寧德時代(深：300750)是其最大供應商，如特斯拉停止購入比亞迪電池，恐促使寧德時代加價，而特斯拉已與比亞迪協議，購入的電池只可用於中國以外市場。

比亞迪收市升2.5%收報205元，理想汽車(02015)升5.33%報88.9元，小鵬汽車(09868)升5.35%報33.45元，蔚來(09866)升4.02%報67.35元，吉利汽車升1.53%報9.3元，廣汽升0.21%報4.74元，長汽(02333)升0.24%報8.5元，惟零跑(09863)跌0.52%報28.5元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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