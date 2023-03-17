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英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安

17/03/2023

　　英國政府宣布，出於安全考慮，將禁止在政府的手機上使用字節跳動旗下TikTok，並即時生效。


　　英國內閣辦公室部長杜永敦在國會表示，鑑於圍繞政府設備的特殊風險，這些設備可能包含敏感信息，限制某些應用程式的使用是謹慎和相稱，特別是一些使用和儲存大量數據的應用程式。


　　中國駐英國大使館發言人對此回應，批評英方出於政治目的而非基於事實作出有關決定，干擾有關企業在英國的正常經營，有損國際社會對英國營商環境的信心，最終只會損害英方自身利益。發言人說，中方敦促英方尊重客觀事實，遵守市場經濟規則和公平競爭原則，不要泛化、濫用國家安全概念，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。
　
福布斯:FBI正在調查字節跳動對記者的監控
　
　　另外《福布斯》引述知情人士報道稱，美國聯邦調查局(FBI)和司法部(DOJ)正在調查字節跳動對記者的監控。


　　報道稱，DOJ刑事司欺詐處以及弗吉尼亞州東區聯邦檢察官已向字節跳動發出傳票，要求公司提供有關其員工設法訪問美國記者地點及其他私人數據相關的信息。而FBI一直在就該監控事件進行訊問，但不清楚傳票是否與FBI訊問有關。


　　字節跳動表示，被發現負有責任的個人已不再受僱於該公司，並稱正在進行內部調查。

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