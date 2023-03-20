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孫東：對多次交涉後谷歌仍未移除錯誤資訊感遺憾

20/03/2023

　　接連有港隊參與的國際體育賽事播國歌時出錯，創新科技及工業局局長孫東表示，過去一段時間，政府資訊科技總監辦公室人員已進行大量工作，現時能反映正確資訊的網站，在搜尋引擎上的排名已大幅改進，政府一直本著最大的耐心、誠意及專業精神，與Google保持密切溝通，並已進行多次交涉，但遺憾對方一直未有移除錯誤訊息。


　　孫東表示，Google作為國際知名網絡搜尋供應商，應履行應有企業責任，確保向用戶提供正確的網絡資訊，期望雙方能相向而行，盡快妥善解決問題。他又指，目前Google仍有不少明顯錯誤的訊息，例如將反修例歌曲明確定義為香港國歌，明顯與事實不符，強調錯誤資訊違背Google政策，有可能繼續被人利用。


　　他又指，兩地政府會全力推動深港科技創新融合發展，包括建設河套深港科技創新合作區，提出在「一區兩園」基礎上，試行專屬跨境政策，逐步實施人流、物流、資金流及訊息流等創新要素便捷流動，建立國際一流的創科園區。
　　對於人工智能機械人ChatGPT成為最近熱門話題，孫東表示，從政府角度來看，關注的不只是程式表面，ChatGPT需要很多科技功夫，涉及硬件及軟件長時間積累，背後標誌著大數據、大模型有重大進步，提醒政府要思考如何追上時代步伐。

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