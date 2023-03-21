習近平形容普京是親密朋友，普京稱討論中方烏克蘭方案

國家主席習近平20日傍晚6時許，抵達俄羅斯首都莫斯科，進行3天國事訪問；俄羅斯副總理切爾內申科和多名俄方高層官員到機場迎接。習近平抵俄時發表書面講話，相信此行會取豐碩成果，強調中俄兩國是山水相連的友好鄰邦。期待訪問期間，同總統普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。



俄羅斯總統普京晚上在克里姆林宮歡迎習近平。習近平形容，普京為親密的朋友，強調中俄兩國應該有密切合作，又指明年俄羅斯將進行總統選舉，在普京堅強領導下，俄羅斯繁榮發展取得長足進步，堅信俄羅斯人民一定會繼續堅定支持普京。



普京仔細閱讀了中方提出烏克蘭問題立場文件



普京祝賀習近平第二度連任國家主席，讚揚習近平在過去十年的工作獲很好的評價，近年來取得了突破，引起全世界的真正興趣，俄方甚至有點羨慕。他說，俄羅斯同中國有很多共同的任務和目標，中國在大多數國際問題上採取公平和權衡的立場，他仔細閱讀了中國有關政治解決烏克蘭問題的12點立場文件，亦尊重這一倡議，一定會進行討論，指俄方談判大門依然敞開。

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