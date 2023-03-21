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达势股份正在招股：積極佈局門店網路 穩居比薩外送領導地位

21/03/2023

在中國大消費領域的細分賽道中，比薩市場近年不但增長迅速且規模龐大，與其他東亞市場相比亦處於早期發展階段，屬於高潛力的藍海市場。巨大的市場機會及發展空間，為比薩企業提供了肥沃的生存土壤，达势股份有限公司（「达势股份」或「公司」，01405.HK）也順勢脫穎而出，進入IPO衝刺階段。公司目前正在招股，擬全球發行1279.9萬股，最高募資7.04億港元，預計3月28日上市。

專注外送商業模式  打造自有中國特色

根據招股書，达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。按2022年的全球零售銷售額計算，达势股份的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc.為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，於全球90多個市場擁有超過19,800家門店。

自2010年12月經營達美樂比薩門店起，达势股份便逐步對達美樂的商業模式進行調整和發展，根據中國及其消費者需求對其主要特點進行本土化。通過將全球公認的達美樂策略與其對中國的瞭解融合，公司已開發專有商業模式，即通過科技創新專為線上渠道的中國消費者打造，提供美味、物超所值的比薩，並專注於外送的商業模式。

兼具全球及本地特色的菜單，是达势股份自有中國特色業務模式的基礎。公司菜單將達美樂比薩的經典、享譽全球的口味與當地風味融為一體，其中包括義大利香腸比薩等西方經典美食，以及為中國口味設計的美食。公司還戰略性推出新產品及創意產品以滿足中國消費者不斷變化的偏好。

與此同時，达势股份將自身定位為「外送專家」，堅持不懈向客戶提供與眾不同的外送體驗，向客戶提供30分鐘必達承諾，倘未能於下單後30分鐘內送達，則為客戶贈送優惠券，亦使用專職於達美樂的外送騎手隊伍。根據弗若斯特沙利文報告（下同），其是中國唯一在所有銷售渠道承諾提供30分鍾必達服務的比薩公司。2022年，公司約有95%的外送、外帶及堂食訂單來自線上下單，遠高於不足70%的行業平均水平。

加速擴張門店規模  市場佈局縱深延展

除了主打外賣模式外，达势股份直營分佈廣泛及快速增長的達美樂比薩門店網絡，將之進行優化後，以外送及外帶服務通過線上渠道服務顧客。門店經濟模式使公司能夠在提高盈利能力的同時快速發展門店網絡，且公司正不斷將該模式複製至全國的新市場。2018年至今，公司一直專注於擴大門店網絡，並成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，按2022年的收益計位列中國第三大比薩公司。

截至目前，公司於中國17個城市擁有604家達美樂比薩直營門店。其中，約52%的門店位於北京及上海，達美樂比薩品牌於該等地區分別運營約25年及15年，且享有強大的品牌知名度。剩餘門店位於全國的一線、新一線及二線城市。

於往績記錄期間，公司網絡中的門店（均為直營）數量由截至2020年1月1日的268家門店增加119.4%至截至2022年12月31日的588家門店，三年複合年增長率為29.9%。於2020年、2021年及2022年，公司分別錄得9.0%、18.7%及14.4%的同店銷售增長。於往績記錄期間的各季度，錄得同店銷售正增長。

未來，达势股份計劃通過擴大地理覆蓋範圍及深化市場滲透，繼續提升市場份額，加強外送領導地位，向著成為中國首屈一指的比薩品牌持續進發。公司計劃於2023年開設約180家新店及於2024年開設約240家新店。鑒於中國有大量的潛在門店位置，預期將分別於2025年及2026年開設約200家至300家新店。

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