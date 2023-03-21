舜宇去年盈利倒退減派息 惟獲高盛唱好飆半成 業績今年有望翻身？

舜宇光學科技(02382)昨日(20日)收市後公布業績，受累智能手機需求疲軟，去年盈利及派息均削半，但績後卻獲高盛上調目標價，指其毛利率遠勝同業，並上調其2023至2025年盈利預測，今日(21日)股價高開逾2%後走勢波動，升幅曾收窄至不足1%，其後反覆升逾半成，難道市場憧憬其最壞情況已過，今年業績有望翻身？

(舜宇光學科技網頁截圖)

受累智能手機需求疲軟 去年少賺51.7%派息減55.3%





舜宇去年純利24.08億人民幣，按年跌51.73%；派發末期息50港仙，按年跌55.3%。期內收入331.97億人民幣，按年跌11.47%；毛利66.05億人民幣，按年跌24.4%；毛利率約19.9%，按年下降約3.4個百分點。舜宇指，收入下降主要是因為受疫情反覆、芯片短缺、俄烏衝突、通貨膨脹及全球經濟的不確定性等因素影響，智能手機市場需求疲軟以及智能手機攝像頭呈現降規降配趨勢。

其中光電產品事業的收入約233.26億人民幣，按年下降約17.7%，主要因為受智能手機市場需求疲軟影響，手機攝像模組出貨量有所下降。光學零件事業的收入約94.68億元，按年增加約7.9%，主要因為隨著供應鏈芯片缺貨逐步緩解，車載鏡頭相關收入增長。光學儀器事業的收入約4.04億元，按年增加約4.2%，主要因為應用於國內工業及醫療領域的光學儀器市場需求增加且整體海外市場需求增加。另期內手機鏡頭出貨量按年跌17.2%至11.93億件，手機攝像模組出貨量按年跌23.3%至5.17億件。

舜宇：今年挑戰與機遇並存 從三方面入手搶抓市場機會

展望今年，舜宇指，集團仍將面臨全球經濟復甦緩慢，消費需求不足，市場競爭加劇等諸多重大挑戰。然而，未來以數字經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向並未發生改變，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。另自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業，市場空間巨大。因此，今年將是挑戰與機遇並存的一年，集團將從三方面入手來搶抓新的市場機會，進而實現持續穩健的業務發展，包括在成熟業務中挖掘新潛力，在新興產業上尋求新機會，在增量過程中注重「質的提升」。

高盛：毛利率遠勝同業及歷史低位 目標價升至115元

舜宇公布業績後，高盛發表研究報告指，集團去年下半年盈利符合預期，而毛利率19%遠勝同業及歷史低位，其光電產品(主要是攝像模組)毛利率達9.7%，高於丘鈦科技(01478)的2.6%，同時較公司2019年上半年的5.9%歷史低位為高。另留意到其供應鏈在3月逐漸變得正面，而4月將有更多型號上市。營業費用率12.4%則略高於預期，主要由於銷售人員和員工股票激勵計劃支出導致銷售及行政費用更高。



考慮到舜宇去年下半年業績，高盛上調其2023至2025年盈利預測1%、10%及11%，主要因為更高的收入和更低的營運支出比率，但下調其毛利率預測，料將於2023至2025年保持在平穩趨勢，目標價由105元升至115元，維持「中性」評級。另大和維持舜宇「買入」評級，目標價維持115元；大摩維持「持平」評級，目標價維持106元；瑞信維持「中性」評級，目標價維持104元；野村維持「買入」評級，目標價維持101元。

摩通：今年智能手機市場復甦溫和 目標價降至100元



摩通近日發表報告則預計，舜宇今年手機鏡頭、緊湊型攝像模組(CCM)及車載鏡頭交付量分別按年增長12%、13%及20%(原本預測各增長20%)，並認為今年智能手機市場復甦速度較預期溫和，因過去2至3個月其出貨量持續呈按月及按年下跌，將公司去年、今年及明年每股盈測分別下調24%、22%及10%，同時將目標價由110元降至100元，維持「中性」評級。





黃瑋傑：手機市場欠起色業績難大翻身 股價阻力重重



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，有機構預測今年全球智能手機市場出貨量仍會同比跌1%，其中中國料跌0.9%，要到明年才回復正增長，惟增幅料亦只約3%。舜宇業績貢獻中手機佔七成，若手機市場未有明顯起色，業績要大翻身機會不高。另外，雖然一些電訊公司開始研發6G，但網絡仍未構建，6G手機不會那麼快推出，可說「十畫都未有一撇」。股價方面，現時5條移動平均線都呈倒序排列，就算重上10天線，仍處50、100及250等多條平均線之下，就算要升也阻力重重。

舜宇半日升5.18%收報91.45元，成交5.7億元。其他手機設備股升跌不一，瑞聲科技(02018)無升跌報16.12元，丘鈦科技跌0.48%報4.13元，比亞迪電子(00285)升0.72%報20.9元，高偉電子(01475)升0.5%報16.24元，賽晶科技(00580)升1.18%報1.72元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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