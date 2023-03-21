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【領展供股】領展中線前景正面供股值博 今日收市前要繳足款項

21/03/2023

　　領展(00823)供股今天(21日)收市前要向相關券商繳足供股所需款項，3月28日公布供股結果，3月30日供股所得基金單位開始買賣。由其供股權於最後交易日(16日)收升逾32%；領展同日收漲2.47%，報49.7元。上周五(17日)至今日(21日)中午前，領展表現相對穩健。相信包銷商希望散戶參與供股，以免要包銷太多供股股份。

 

領展供股今日收市前要繳足所需款項。(網上截圖)

 

　　從領展宣布5供1以來，不少專欄作家及評論認為，在息口趨升之際，領展供股減債屬利多於幣；由於持有領展的投資者大多為食「息」一族，據不完全統計，逾95%建議持貨者參與是次供股，以免股權被攤薄。

 

受惠美息快見頂及中港通關

 

　　部分上市公司亦公布，揼水供股，例如世紀建業(00079)公布，斥約623.3萬元以供股認購方式收購領展約14.1萬個基金單位，每股供股價44.2元。

 

　　世紀建業指，持有領展約0.0332%的基金單位，供股後將持約84.61萬個基金單位，佔擴大已發行基金單位約0.0331%。世紀建業指，有關投資免受供股後假設該集團拒絕按比例認購供股基金單位所帶來有關收取未來股息及分派攤薄影響。同時，考慮到領展現時投資組合超過2000億元，對領展前景樂觀正面。

 

　　領展上市17年來首度供股，5供1籌集約188億元，每基金單位供股價44.2元，較停牌前收市價折讓29.6%，較每單位資產淨值折讓約42.7%。

 

　　以44.2元供股價看，較2022年11月低位46.3元還要低，參與供股具一定值博率。加上未來美息有機會見頂、中港通關推動兩地經濟反彈等因素，領展均可受惠，中線前景正面。　(領展供股系列之十一．完)

 

領展股價過去數日表現相對穩健。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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