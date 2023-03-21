  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機 安踏250天線支持力難講

21/03/2023

　　恒生指數半日收報19063，升62點或0.33%，主板成交496.22億元。恒生中國企業指數報6462，跌7點或0.12%。恒生科技指數報3881，升11點或0.29%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報334.2元，跌0.6元或0.18%，成交30.04億元;阿里巴巴-SW收報79.1元，跌0.1元或0.13%，成交12.58億元;友邦保險收報77.8元，升2.15元或2.84%，成交12.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報126.7元，跌2.2元或1.71%，成交10.7億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

李偉傑：若美國政府全面保障存款將有助解決危機

 

　　美國聯儲局即將開始議息，加上銀行業危機未除，市場觀望氣氛濃厚，大市上午成交極為淡靜。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國銀行業危機重挫市場信心，港股時升時跌但整體市況偏弱，尤其昨日瑞信引發的債務憂慮仍牽動股市，要等市場進一步消化憂慮，投資者入市意欲才會轉為高漲。

 

 

安踏將公布去年全年業績。(網上截圖)

 

　　市場觀望聯儲局貨幣政策意向，即使早前聯儲局主席鮑威爾大力放鷹，但銀行爆煲事件令市場思考聯儲局本月暫停加息的可能性。李偉傑指現時市場普遍預期有70%機會加息0.25厘，另外30%則為按兵不動。他指聯儲局正衡量通脹與經濟風險因素，但認為目前銀行業危機已大於通脹危機，聯儲局不得不計入考量當中，但相信最終仍會符合市場預期地加息0.25厘。

 

　　此外，李偉傑亦提到目前市場更為關注會否再有銀行爆煲，而會否再有將視乎美國政府的執行，因應現時市場對銀行存款極度不安而紛紛轉移資金，有傳美國政府正考慮為所有存款提供保障，相信將能穩定市場信心，但傳聞仍未證實，相信會是穩定市場信心的一條出路。

 

安踏250天線未必不穿

 

　　安踏(02020)即將公布去年全年業績，此前公布的去年第四季營運數據出現多項負增長。李偉傑指全年業績表現大有機會受上季拖累，內地市場於上季仍受疫情拖累，銷售跑輸國外市場，即使市場正觀望復常表現，但亦不能扭轉業績差強人意的預期，觀望業績能否改善毛利以及庫存表現。他進一步提到，如拼多多一樣上季純利大增43%，但收入低於市場預期，美股股價亦要捱沽跌14%，假如安踏業績有差過市場預期的可能，便索性等業績公布後再算。

 

安踏股價今日炒上。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　走勢方面，安踏昨日下試100天線後回升，但假如安踏進一步調整，250天線是否有強力支持仍較難講，因早前李寧(02331)績後都要急跌10%，安踏底部支持仍要觀察，而250天線會是目前較具參考性位置，但就不能直接指明能於該水平部署。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

47.900

異動股

01299

友邦保險

77.500

異動股

02331

李寧

58.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 47.900
  • 01299 友邦保險
  • 77.700
  • 02331 李寧
  • 58.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.300
  • 00268 金蝶國際
  • 13.940
股份推介
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 28.000
  • 目標︰$31.55
  • 00390 中國中鐵
  • 5.230
  • 目標︰$5.90
  • 00268 金蝶國際
  • 13.940
  • 目標︰$19.00
  • 00151 中國旺旺
  • 5.050
  • 目標︰$5.64
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.900
  • 00005 滙豐控股
  • 51.400
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 00941 中國移動
  • 62.550
  • 00001 長和
  • 48.350
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 283.800
  • 目標︰--
  • 00762 中國聯通
  • 5.510
  • 目標︰$7.25
  • 03692 翰森製藥
  • 13.880
  • 目標︰$16.80
熱炒概念股
即時重點新聞

21/03/2023 12:14  安踏體育全年純利跌1.7%至75.9億人幣，末期息72港仙

21/03/2023 12:10  吉利(175)全年純利升8.5%至52.6億人幣，息21港仙

21/03/2023 12:06  恒指半日高收62點報19063，藥股勢強，藥明石藥齊飆逾6%

21/03/2023 11:06  《新股上市》傳高濟醫療最快下半年上市，集資約39億元

21/03/2023 09:50  比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇

21/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒９２億元，買恒生國企沽中移動

21/03/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】高盛升舜宇目標價一成，摩通恢復京東中性評級

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

21/03/2023 12:07  《財資快訊》美電升報７﹒８３９７，隔夜拆息飆升至４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:今日下午將與廣東省省長舉行粵港合作會議
人氣文章

新聞>財經熱話

舜宇去年盈利倒退減派息　惟獲高盛唱好飆半成　業績今年有望翻身？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機 安踏250天線支持力難講
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

放工時間潛規則：6：15pm叫開會？擺明玩嘢！上司下屬、老闆員工，都是一種對等關係
人氣文章

時事要聞

九巴剷壆傾側44人送院 拘車長涉危駕 消防救人拉索防翻車
人氣文章

時事要聞

首兩月盜竊案升37% 打荷包增倍 越南幫偷超市連鎖店檢60萬元贓物
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

難怪同事這麼了解另一半，原來竟是前度！分了手還指指點點，是甚麼心態？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

關西機場交通攻略：JR特急列車直出大阪市區超方便！遊客獨享限定套票優惠，京都入，大阪走！
人氣文章

Beauty

副乳一定要穿矯形內衣？肩帶常常滑落？內衣品牌創辦人解答5大常見問題，讓你舒適展現體態！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
忽冷忽熱的3月！惹味素菜「羅勒香炒三杯菇」 ，讓味蕾醒神振奮！
人氣文章
香港牙醫服務
人氣文章
大腿後肌過度緊繃都會腰痛？2個簡單伸展運動推介！改善下背痠痛
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 13:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 13:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 13:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2023 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/03/2023
李家超:今日下午將與廣東省省長舉行粵港合作會議
人氣文章財經熱話21/03/2023
舜宇去年盈利倒退減派息　惟獲高盛唱好飆半成　業績今年有望翻身？
人氣文章財經熱話21/03/2023
《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機 安踏250天線支持力難講
人氣文章財經熱話21/03/2023
【領展供股】領展中線前景正面供股值博 今日收市前要繳足款項
人氣文章財經熱話21/03/2023
【獲批版號】手遊股集體反彈　利好作用有望維持？
人氣文章大行報告21/03/2023
【大行炒D乜】舜宇、潤泥績後大行點睇？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金