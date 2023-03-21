《午市前瞻》銀行業危機大於通脹危機 安踏250天線支持力難講

恒生指數半日收報19063，升62點或0.33%，主板成交496.22億元。恒生中國企業指數報6462，跌7點或0.12%。恒生科技指數報3881，升11點或0.29%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報334.2元，跌0.6元或0.18%，成交30.04億元;阿里巴巴-SW收報79.1元，跌0.1元或0.13%，成交12.58億元;友邦保險收報77.8元，升2.15元或2.84%，成交12.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報126.7元，跌2.2元或1.71%，成交10.7億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

李偉傑：若美國政府全面保障存款將有助解決危機

美國聯儲局即將開始議息，加上銀行業危機未除，市場觀望氣氛濃厚，大市上午成交極為淡靜。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，美國銀行業危機重挫市場信心，港股時升時跌但整體市況偏弱，尤其昨日瑞信引發的債務憂慮仍牽動股市，要等市場進一步消化憂慮，投資者入市意欲才會轉為高漲。

安踏將公布去年全年業績。(網上截圖)

市場觀望聯儲局貨幣政策意向，即使早前聯儲局主席鮑威爾大力放鷹，但銀行爆煲事件令市場思考聯儲局本月暫停加息的可能性。李偉傑指現時市場普遍預期有70%機會加息0.25厘，另外30%則為按兵不動。他指聯儲局正衡量通脹與經濟風險因素，但認為目前銀行業危機已大於通脹危機，聯儲局不得不計入考量當中，但相信最終仍會符合市場預期地加息0.25厘。

此外，李偉傑亦提到目前市場更為關注會否再有銀行爆煲，而會否再有將視乎美國政府的執行，因應現時市場對銀行存款極度不安而紛紛轉移資金，有傳美國政府正考慮為所有存款提供保障，相信將能穩定市場信心，但傳聞仍未證實，相信會是穩定市場信心的一條出路。

安踏250天線未必不穿

安踏(02020)即將公布去年全年業績，此前公布的去年第四季營運數據出現多項負增長。李偉傑指全年業績表現大有機會受上季拖累，內地市場於上季仍受疫情拖累，銷售跑輸國外市場，即使市場正觀望復常表現，但亦不能扭轉業績差強人意的預期，觀望業績能否改善毛利以及庫存表現。他進一步提到，如拼多多一樣上季純利大增43%，但收入低於市場預期，美股股價亦要捱沽跌14%，假如安踏業績有差過市場預期的可能，便索性等業績公布後再算。

安踏股價今日炒上。(經濟通HV2報價系統截圖)

走勢方面，安踏昨日下試100天線後回升，但假如安踏進一步調整，250天線是否有強力支持仍較難講，因早前李寧(02331)績後都要急跌10%，安踏底部支持仍要觀察，而250天線會是目前較具參考性位置，但就不能直接指明能於該水平部署。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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