比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇

財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇將於本周五(24日)在故宮文化博物館舉行。港府今日公布參與高峰論壇的演講嘉賓名單，當中包括微軟創辦人比爾蓋茨的比爾及梅琳達．蓋茨基金會慈善發展部門主任羅伯特．羅森、特斯拉董事會成員Hiromichi Mizuno、電訊盈科(00008)主席李澤楷、恒隆地產(00101)董事長陳啟宗等。

參與者包括逾百位家族決策人及其專業團隊



高峰論壇將聚焦四大主題，涵蓋科技賦能、慈善傳承、綠色轉型及文藝交流，全面展示香港吸引環球家族辦公室落戶的獨有優勢。論壇的主要參與者包括超過100位家族決策人及其專業團隊，他們分別來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區及中東等全球各地。



摩根大通私人銀行執行主席高翰文將主持家族辦公室分享環節，Sagard 主席及行政總裁Paul Desmarais III、Arison Investments主席及行政總裁Efrat Peled、新地(00016)郭基煇和起然資本創辦人及總裁包文駿將進行分享。



在「科技賦能」環節，演講嘉賓包括李澤楷、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬、小米(01810)聯合創始人黃江吉及雅虎創始人楊致遠。



大坑舞火龍作特別演出



除了論壇的各個交流環節外，投資推廣署亦安排因疫情而停辦三年的大坑舞火龍於香港故宮文化博物館作特別演出，讓來賓體驗香港獨有的風俗文化。這項傳統節慶活動始於19世紀末，屬國家級非物質文化遺產項目。



財政司司長陳茂波表示，「裕澤香江」高峰論壇是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，香港政府也會於論壇當日發表「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」，宣示香港為環球家族辦公室配置財富、帶動積極影響的政策方向。

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