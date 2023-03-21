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全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！

21/03/2023

　　全球金融業陷入信心危機，不論歐洲還是美國銀行業都在「吊鹽水」；中國則面對「後疫情時代」，消費力有待改善，汽車房屋降價都未見起色；香港則老生常談，房屋問題是「好淡大對決」，究竟租樓定供樓日日都在網絡討論。


　　但係，世界經濟重拾增長力量前景之下，通脹陰霾仍未散去，環球金融市場何去何從？經濟將復甦發展、抑或仍有衰退風險？面對以上問題，作為投資者又應該如何是好？

 

　　由etnet經濟通主辦，邀請瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，舉辦亞洲最矚目之財經講座【2023年：政策轉變之年向】，陶冬博士會從全球、中國、香港三個經濟角度分析，向大家分析當中利弊，其中討論熱點包括：

 


宏觀點評全球經濟前景

- 通脹危機緩和進程

- 油價會否保持漲勢？

- 經濟衰退會否無可避免到來？

- 加息周期今年可否完結？

- 世界黑天鵝、灰犀牛事件會否陸續發生？


預測中國2023年經濟增長速度

- 通脹危機緩和進程

- 油價會否保持漲勢？

- 經濟衰退會否無可避免到來？

- 加息周期今年可否完結？

- 世界黑天鵝、灰犀牛事件會否陸續發生？


分析香港樓市投資策略

- 香港樓市今年可否止跌？

- 「北水」成港樓新助力？

- 現在是否適合入市上車好時機？

- 政策會否「撤辣」？

講座將於2023年4月22日 (星期六)3:00pm-5:00pm進行

假香港浸會大學大學會堂九龍塘窩打老道224號 (浸信會醫院側)舉辦。

票價港幣 $380/位，現在還有早鳥優惠，於4月10日（星期一）或之前報名：
早鳥價 - 港幣 $320/位；團購價 - 港幣 $280/位 (3人或以上)

另外，今次講座更向讀者大派福利，報名後可享有：


1) 可以超值價港幣$150 (原價港幣$268)加購《線條下的香港．沈平鋼筆畫冊》。每售出一本，etnet會捐款港幣$20予鄰舍輔導會。
2) 立刻下載etnet 強化版MQ App，除了能獲取全方位投資理財資訊，更可獲贈一個月《etnet 強化版MQ App》手機串流報價服務(價值港幣$88)。
3) 送樂本健港幣$20優惠券

立即點擊連結了解講座詳情或報名：https://taodong2023.etnet.com.hk
 
查詢電話
(852) 2880 8618 (服務時間：星期一至五上午9時至下午5時30分)
查詢電郵
mkt@etnet.com.hk
Whatsapp
(852) 6460 8812 (此號無人接聽，只提供Whatsapp服務)

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

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