消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
21/03/2023
港鐵(00066)票價調整機制正進行檢討，消息指，行會通過調整港鐵票價可加可減機制，擬與港鐵盈利掛勾，令港鐵的利潤可更有效地反映在票價之上，最快今日公布。
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21/03/2023
港鐵(00066)票價調整機制正進行檢討，消息指，行會通過調整港鐵票價可加可減機制，擬與港鐵盈利掛勾，令港鐵的利潤可更有效地反映在票價之上，最快今日公布。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2023 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2023 16:41
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