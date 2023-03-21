《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談 人幣即期創一周高

滬深股市今日（21日）隨環球市場回穩，儘管環球金融風險導致銀行及資源股走弱，但在軍工、白酒、遊戲等板塊拉動下，滬綜指全日仍升0.64%，報3255.65點，深市午後進一步拉升，深成指漲1.6%，創業板指升1.98%。

（AP圖片）

人民銀行公布，今日進行的1820億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中標利率持平2%，當日實現淨投放1530億元。不過在恐慌情緒有所修復後，成交量快速收縮，兩市全日成交從上日的破萬億回落至8930億元，按日大減15.6%，陸股通再淨流入近43億元，連續七日淨流入。

人民幣兌美元中間價今報6.8763，較上個交易日跌69點子，止兩連升，上個交易日報6.8694。在岸人民幣兌美元即期收升193點子，創自3月14日以來一周新高。全日在6.8703至6.8888之間波動。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平20日傍晚抵達俄羅斯首都莫斯科，進行3天國事訪問。習近平訪俄首日即與俄羅斯總統普京進行4個半小時非正式會談。在提到烏克蘭問題時，習近平強調，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。普京則表示，俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。習近平21日會與普京正式會談，晚上到克里姆林宮出席國宴。

2. 德勤在內地的事務所德勤華永上周對中國財政部處罰表示尊重和接受，但強調檢查結果證明德勤華永、北京分所及其註冊會計師在審計過程中均不存在任何不誠信的行為，相關審計報告也不需要更正。德勤相關人士今日就上述聲明補充，強調有關聲明並沒有「不認錯」或「不理解」的意思，「相關審計報告也不需要更正」旨在說明德勤中國將對相關審計報告負責。

3. 外電報道，曾經非常看好中國重大潛力的美國資產管理巨頭領航集團（Vanguard），決定關閉在中國的剩餘業務，還計劃退出與馬雲旗下螞蟻集團的投顧合資公司，且已通知中國政府其計劃關閉在上海的附屬公司。不過，領航官方稱其上海附屬公司和合資公司正常運營，螞蟻集團和合資公司的說法一樣。

4. 人民銀行在香港成功發行50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.20%。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量約為302億元，超過發行量的6倍。此前2月21日，人銀在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其中3個月期央行票據100億元，1年期央行票據150億元，中標利率分別為2.50%和2.70%。

5. 上海虹橋機場本月26日將恢復國際、港澳台航線。東上航、國航、日航、全日空航空、大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、中華航空、長榮航空將進駐虹橋機場1號航站樓運營。為防境外疫情輸入，上海虹橋機場2020年3月起將所有國際、港澳台航班，轉場至浦東國際機場運營。

6. 內地鐵路部門4月1日起逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車40列、與廣東省外的長途跨境高鐵列車22列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的102列增至164列，66個站直通香港西九龍站，基本恢復至2019年開行水平。

7. 東航MU5735航班去年3月21日在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，失事原因仍然未明。中國民用航空局最新表示，事故複雜罕見，調查還在持續進行，技術調查組將繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關信息。

8. 中國互聯網公司字節跳動旗下海外短影片應用程式TikTok，有可能被美國全面封殺，但該公司於20日公布，美國月活躍用戶突破1.5億人，而2020年公布的同一數據為1億。TikTok行政總裁周受資將於23日出席美國眾議院能源與商務委員會聽證會，就TikTok的隱私安全問題、對兒童的影響及TikTok與中國的關係等接受質詢。

撰文：經濟通中國組

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