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熊麗萍：市場靜待聯儲局議息結果　料恒指維持19000至19800點區間上落

22/03/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國聯儲局將於今晚（23日凌晨）公布3月議息結果，此前港股維持日升日跌格局，但原來本月不知不覺間累計已蒸發逾2.6%，息口路徑未明前投資者宜靜候觀察較安全？市況未穩時不宜輕易加倉？吉利汽車(00175)去年全年純利升8.5%至52.6億元人民幣，收入更大升逾45%至1479億元人民幣，惟全年銷量只得143萬輛未達標；今年要在車企價格戰中挑戰165萬輛銷量目標屬難事？4月為「停戰」關鍵？預料哪間車企有望最快達成全年銷售目標？有傳中國向部分芯片製造商提供便利補貼渠道，更指華為、中芯(00981)都受惠，消息可靠度有多高？如屬實，對板塊的利好作用有多大？持有中芯者坐貨等下周二（28日）公布的全年業績又值博嗎？

 

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