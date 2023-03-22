  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

吉利去年盈利勝預期增今年銷量目標　惟遭大行唱淡股價升幅收窄

22/03/2023

　　吉利汽車(00175)昨日(21日)公布業績，去年純利升8.5%勝預期，收入大增逾45%，雖然去年銷量未達標，今年銷量目標仍增15%，今日(22日)股價承接昨日升勢曾再飆逾半成，不過績後遭多間大行降目標價，指其同樣受累行業價格競爭激烈。吉利股價升至10元以上遇阻，半日升約3%。

 

(吉利網頁截圖)

 

去年純利升8.5%收入升45.6%　今年銷量目標增15%


　　吉利汽車去年純利52.6億人民幣，按年升8.52%，勝預期；每股盈利51.06分人民幣，按年升6%；派末期息21港仙，按年持平。期內收入1479.65億人民幣，升45.62%；毛利208.96億人民幣，升20.01%；銷量143.3萬部，升7.9%。


　　吉利將2023年度的銷量目標定為165萬輛，較2022年所實現總銷量增加約15%。高級副總裁兼CFO戴慶表示，集團追求銷量和銷售收入的規模化，新能源市場佔有率的提升為集團當前首要任務，中長期目標是重返2017至2018年時的業績巔峰。而今年資本開支預算140億人民幣，將用於新汽車平台及車型研發、現有工廠生產設施擴建及升級。

 

吉利：極氪將帶領向新能源加速轉型　不會單靠價格戰競爭

 

　　值得留意，吉利年初公布去年汽車銷量只得143萬輛未達標，行政總裁桂生悅表示，表現不好主要由於公司新能源轉型速度太慢，加上新能源產品銷售布局不清晰。不過，吉利目前全面向新能源轉型的戰略非常清晰，各品牌都有各自明確的定位分工，其中成立不到兩年的極氪，目前已取得亮眼表現，其作為吉利新能源布局的先行部隊，主攻豪華電動車市場，將帶領集團加速轉型；領克主攻中高端電動車和新能源市場，吉利品牌則主要覆蓋大眾化電動車和新能源市場，吉利未來的戰略發展值得期待。

 

　　集團董事長安聰慧指，汽車行業「淘汰賽」已開始，現時要視乎企業的綜合實力，但吉利不會完全依靠價格戰贏得市場競爭。雖然吉利在企業的品牌戰、技術戰、品質戰、服務戰、企業的道德戰中具有一定基礎，但在過去幾年表現不是很好，集團內部團隊也不斷檢討，努力推進基礎體系化的工作，體系化能力將有助未來形成競爭力。執行董事淦家閱補充指，價格戰本質上是成本競爭，吉利要通過自己的技術和能力，包括通過架構化造車，獲取成本控制的競爭力。

 

大和：料今年毛利續受壓　交銀國際：激烈競爭將致銷售增長疲軟

 

　　大和發表研報指，吉利汽車去年下半年業績大致符合預期，而似乎由於新能源轉型，毛利率由上半年的14.6%顯著下降至下半年的13.8%。集團今年將繼續專注向新能源轉型，旗下高瑞品牌極氪以及中低端定位的銀河和幾何將發表新車型，但鑑於行業價格競爭激烈，預期集團今年毛利將持續受壓，故調低其2023至24年的純利預測7%-10%，毛利率預測調低至13.5%-14%，而由於憂慮睿藍的盈利能力，將今明兩年投資收入預測調低至12億-19億人民幣，維持「持有」評級，目標價由11.5元下調至10.3元。


　　交銀國際稱，吉利去年營收同比增長45.6%至1479億人民幣，核心淨利潤同比下降18%至50億人民幣，比市場一致預期高約11%，因去年下半年平均售價上漲和成本控制見效。惟將其2023/24年盈利預測下調約30%，以反映激烈競爭導致銷售增長疲軟，以及行業價格戰和新能源汽車滲透率提高導致毛利率降低，目標價從21.5元下調至13.5元。不過，大部分負面因素已被消化，吉利新能源車的多品牌戰略和技術能力將保持競爭力，維持「買入」評級。

 

　　瑞信指，吉利去年純利高於市場預期，而業績主要令人意外之處是去年下半年毛利率低於預期，按年下降3.2個百分點至13.8%，主要由於極氪純電動汽車業務的毛利率較預期低，目標價由13.8元降至13元，維持「跑贏大市」評級，並調低今明兩年每股盈利預測分別10.2%及17.8%。另建銀國際對吉利進入混能車和出口市場的新方法持樂觀態度，並預計將在今年及以後取得成果，重申「跑贏大市」評級，惟將目標價由24.3元降至16元。

 

中銀國際：內燃機產品保持可觀利潤率　目標價升至12.5元

 

　　亦有券商沒降吉利目標價，中銀國際更上調其評級，由「持有」升至「買入」，目標價由12元升至12.5元，指吉利旗下內燃機產品去年保持穩定和可觀的利潤率。雖然以星河系列為代表的吉利轉型產品仍有待終端客戶的驗證，但鑑於吉利充裕的現金儲備以及與集團的業務協同，料可緩解轉型期的盈利波動，而目前的市淨率已處於安全區間。


　　摩通表示，吉利去年純利優於市場預期8%，主要是來自早前未有預期的非現金重估收益(投資雷諾韓國)，若撇除此收益後，料吉利去年核心盈利35億人民幣，符合該行預期。吉利管理層稱，鑑於目前市場激烈的價格競爭，公司的業務重點包括成本效率、產品差異化和垂直整合，維持「中性」評級，目標價由10.5元升至11元。另瑞銀指，吉利去年業績大致符合預期，惟領克去年貢獻幾乎零利潤，而極氪則虧損20億人民幣，管理層維持今年銷量目標165萬輛不變，予其目標價12元，維持「中性」評級。

 

熊麗萍：面對價格競爭今年資金壓力大　惟或可重上10元


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，吉利股價已反映之前很多不利因素，包括減價及去年銷售不理想等，而今次業績未至於很好，只因之前表現差，故部分數字略勝預期，而股價能否回升還要看今年情況，雖然集團今年銷售目標有15%增長，但仍需逐個月看和目標相距多遠。另新能源車往後佔兩成，仍面對價格競爭，且要繼續投資，料今年資金壓力大，關鍵要看可搶佔多少市場。無論如何，其股價因太低殘，會有些反彈，有機會重上10元，但汽車股因面對價格競爭很難很快就予人信心，料吉利此輪升幅也不大。不過，吉利目前仍以銷售傳統汽車為主，本身有其競爭優勢，比那些未有盈利的汽車新勢力好，可作為除比亞迪(01211)外之次選。

 

　　吉利半日升3.05%收報9.79元，最多升7.58%至10.22元，連升兩日，累升6.99%，成交5.66億元。其他汽車股亦普遍造好，長汽(02333)升2.94%報9.09元，廣汽(02238)升2.09%報4.88元，比亞迪升2.87%報207.8元，理想汽車(02015)升2.54%報92.7元，小鵬汽車(09868)升3.18%報38.95元，蔚來(09866)升7.15%報74.2元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

50.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.950

異動股

02331

李寧

59.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 49.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.000
  • 02331 李寧
  • 59.550
  • 01024 快手－Ｗ
  • 54.350
  • 00175 吉利汽車
  • 9.770
股份推介
  • 00590 六福集團
  • 26.250
  • 目標︰$30.83
  • 01308 海豐國際
  • 16.740
  • 目標︰$19.00
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 27.850
  • 目標︰$31.55
  • 00390 中國中鐵
  • 5.160
  • 目標︰$5.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.000
  • 02221 創業集團控股
  • 0.600
  • 00700 騰訊控股
  • 349.000
  • 00005 滙豐控股
  • 53.550
  • 02333 長城汽車
  • 9.080
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 9.770
  • 目標︰$11.00
  • 06955 博安生物－Ｂ
  • 21.350
  • 目標︰$22.80
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 10.860
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/03/2023 10:43  林世雄：8月2日起西隧私家車收費減至60元，紅隧東隧30元

22/03/2023 10:14  美國擬加強支持小型銀行存戶，緊張緩解帶動恒指升逾500點

22/03/2023 09:40  《異動股》吉利升近7%，去年純利增8%，今年銷量目標增15%

22/03/2023 09:02  【連環爆雷】傳PIMCO及景順為瑞信AT1債券最大買家

22/03/2023 09:00  【習普會】中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴

22/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒１３億元，買騰訊沽恒生國企

22/03/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】多間大行點評績後安踏吉利恒地，滙證唱好長實嘉里

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

22/03/2023 12:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４８４，隔夜拆息跌至２﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

吉利去年盈利勝預期增今年銷量目標　惟遭大行唱淡股價升幅收窄
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》19800恒指好淡分界 騰訊變現能力較阿里美團強
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】安踏績後大行鬥升目標價　最牛摩通睇$149
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

領展(00823)供股，可提高股息回報
人氣文章

辦公室政治．潘少權

放工時間潛規則：6：15pm叫開會？擺明玩嘢！上司下屬、老闆員工，都是一種對等關係
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「習普會」勾勒新藍圖　字裏行間透影響力
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

天氣回暖雪櫃逼爆？5種蔬果毋須放入雪櫃！邊種放室溫抗氧化物倍增？教你水浸儲存法處理牛油果
人氣文章

ChatENT．月巴氏

楊紫瓊會成為奧斯卡影后嗎？AI這樣回答……
人氣文章

Beauty

留住一瞬即逝的春意！春日櫻花香水推介：Jo Malone限量櫻花香水、GUERLAIN職人刺繡櫻花蜂印瓶、DIOR首席調香師特調
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香蕉鮮為人知的Health Facts！斑點愈多抗氧化物愈多？青色較黃色升糖指數低！邊3類人要小心食？
人氣文章
子宮腺肌瘤患者要修補膽經！3方面入手調理，連衣服都要注意？
人氣文章
完事不等如圓滿！令女伴經驗到性高潮，就能保證她會增加性愛的意欲？「後戲」有多重要？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 13:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2023 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/03/2023 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/03/2023
吉利去年盈利勝預期增今年銷量目標　惟遭大行唱淡股價升幅收窄
人氣文章國際動態22/03/2023
第一共和銀行救助計劃可能需美國政府出手
人氣文章財經熱話22/03/2023
《午市前瞻》19800恒指好淡分界 騰訊變現能力較阿里美團強
人氣文章大行報告22/03/2023
【大行炒D乜】安踏績後大行鬥升目標價　最牛摩通睇$149
人氣文章財經熱話22/03/2023
【滙控 VS 友邦】金融股受外圍拖累程度不大　友邦料跑贏滙控
人氣文章中國故事22/03/2023
《京城近觀》82家分店全軍覆沒　梵音瑜伽倒在春天裏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金