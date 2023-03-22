吉利去年盈利勝預期增今年銷量目標 惟遭大行唱淡股價升幅收窄

吉利汽車(00175)昨日(21日)公布業績，去年純利升8.5%勝預期，收入大增逾45%，雖然去年銷量未達標，今年銷量目標仍增15%，今日(22日)股價承接昨日升勢曾再飆逾半成，不過績後遭多間大行降目標價，指其同樣受累行業價格競爭激烈。吉利股價升至10元以上遇阻，半日升約3%。

(吉利網頁截圖)

去年純利升8.5%收入升45.6% 今年銷量目標增15%



吉利汽車去年純利52.6億人民幣，按年升8.52%，勝預期；每股盈利51.06分人民幣，按年升6%；派末期息21港仙，按年持平。期內收入1479.65億人民幣，升45.62%；毛利208.96億人民幣，升20.01%；銷量143.3萬部，升7.9%。



吉利將2023年度的銷量目標定為165萬輛，較2022年所實現總銷量增加約15%。高級副總裁兼CFO戴慶表示，集團追求銷量和銷售收入的規模化，新能源市場佔有率的提升為集團當前首要任務，中長期目標是重返2017至2018年時的業績巔峰。而今年資本開支預算140億人民幣，將用於新汽車平台及車型研發、現有工廠生產設施擴建及升級。

吉利：極氪將帶領向新能源加速轉型 不會單靠價格戰競爭

值得留意，吉利年初公布去年汽車銷量只得143萬輛未達標，行政總裁桂生悅表示，表現不好主要由於公司新能源轉型速度太慢，加上新能源產品銷售布局不清晰。不過，吉利目前全面向新能源轉型的戰略非常清晰，各品牌都有各自明確的定位分工，其中成立不到兩年的極氪，目前已取得亮眼表現，其作為吉利新能源布局的先行部隊，主攻豪華電動車市場，將帶領集團加速轉型；領克主攻中高端電動車和新能源市場，吉利品牌則主要覆蓋大眾化電動車和新能源市場，吉利未來的戰略發展值得期待。

集團董事長安聰慧指，汽車行業「淘汰賽」已開始，現時要視乎企業的綜合實力，但吉利不會完全依靠價格戰贏得市場競爭。雖然吉利在企業的品牌戰、技術戰、品質戰、服務戰、企業的道德戰中具有一定基礎，但在過去幾年表現不是很好，集團內部團隊也不斷檢討，努力推進基礎體系化的工作，體系化能力將有助未來形成競爭力。執行董事淦家閱補充指，價格戰本質上是成本競爭，吉利要通過自己的技術和能力，包括通過架構化造車，獲取成本控制的競爭力。

大和：料今年毛利續受壓 交銀國際：激烈競爭將致銷售增長疲軟

大和發表研報指，吉利汽車去年下半年業績大致符合預期，而似乎由於新能源轉型，毛利率由上半年的14.6%顯著下降至下半年的13.8%。集團今年將繼續專注向新能源轉型，旗下高瑞品牌極氪以及中低端定位的銀河和幾何將發表新車型，但鑑於行業價格競爭激烈，預期集團今年毛利將持續受壓，故調低其2023至24年的純利預測7%-10%，毛利率預測調低至13.5%-14%，而由於憂慮睿藍的盈利能力，將今明兩年投資收入預測調低至12億-19億人民幣，維持「持有」評級，目標價由11.5元下調至10.3元。



交銀國際稱，吉利去年營收同比增長45.6%至1479億人民幣，核心淨利潤同比下降18%至50億人民幣，比市場一致預期高約11%，因去年下半年平均售價上漲和成本控制見效。惟將其2023/24年盈利預測下調約30%，以反映激烈競爭導致銷售增長疲軟，以及行業價格戰和新能源汽車滲透率提高導致毛利率降低，目標價從21.5元下調至13.5元。不過，大部分負面因素已被消化，吉利新能源車的多品牌戰略和技術能力將保持競爭力，維持「買入」評級。

瑞信指，吉利去年純利高於市場預期，而業績主要令人意外之處是去年下半年毛利率低於預期，按年下降3.2個百分點至13.8%，主要由於極氪純電動汽車業務的毛利率較預期低，目標價由13.8元降至13元，維持「跑贏大市」評級，並調低今明兩年每股盈利預測分別10.2%及17.8%。另建銀國際對吉利進入混能車和出口市場的新方法持樂觀態度，並預計將在今年及以後取得成果，重申「跑贏大市」評級，惟將目標價由24.3元降至16元。

中銀國際：內燃機產品保持可觀利潤率 目標價升至12.5元

亦有券商沒降吉利目標價，中銀國際更上調其評級，由「持有」升至「買入」，目標價由12元升至12.5元，指吉利旗下內燃機產品去年保持穩定和可觀的利潤率。雖然以星河系列為代表的吉利轉型產品仍有待終端客戶的驗證，但鑑於吉利充裕的現金儲備以及與集團的業務協同，料可緩解轉型期的盈利波動，而目前的市淨率已處於安全區間。



摩通表示，吉利去年純利優於市場預期8%，主要是來自早前未有預期的非現金重估收益(投資雷諾韓國)，若撇除此收益後，料吉利去年核心盈利35億人民幣，符合該行預期。吉利管理層稱，鑑於目前市場激烈的價格競爭，公司的業務重點包括成本效率、產品差異化和垂直整合，維持「中性」評級，目標價由10.5元升至11元。另瑞銀指，吉利去年業績大致符合預期，惟領克去年貢獻幾乎零利潤，而極氪則虧損20億人民幣，管理層維持今年銷量目標165萬輛不變，予其目標價12元，維持「中性」評級。

熊麗萍：面對價格競爭今年資金壓力大 惟或可重上10元



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，吉利股價已反映之前很多不利因素，包括減價及去年銷售不理想等，而今次業績未至於很好，只因之前表現差，故部分數字略勝預期，而股價能否回升還要看今年情況，雖然集團今年銷售目標有15%增長，但仍需逐個月看和目標相距多遠。另新能源車往後佔兩成，仍面對價格競爭，且要繼續投資，料今年資金壓力大，關鍵要看可搶佔多少市場。無論如何，其股價因太低殘，會有些反彈，有機會重上10元，但汽車股因面對價格競爭很難很快就予人信心，料吉利此輪升幅也不大。不過，吉利目前仍以銷售傳統汽車為主，本身有其競爭優勢，比那些未有盈利的汽車新勢力好，可作為除比亞迪(01211)外之次選。

吉利半日升3.05%收報9.79元，最多升7.58%至10.22元，連升兩日，累升6.99%，成交5.66億元。其他汽車股亦普遍造好，長汽(02333)升2.94%報9.09元，廣汽(02238)升2.09%報4.88元，比亞迪升2.87%報207.8元，理想汽車(02015)升2.54%報92.7元，小鵬汽車(09868)升3.18%報38.95元，蔚來(09866)升7.15%報74.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名