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《午市前瞻》19800恒指好淡分界 騰訊變現能力較阿里美團強

22/03/2023

　　恒生指數半日收報19629，升370點或1.92%，主板成交612.57億元。恒生中國企業指數報6659，升109點或1.68%。恒生科技指數報4023，升58點或1.48%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報350.6元，升7元或2.04%，成交45.2億元;阿里巴巴-SW收報83.4元，升2.9元或3.6%，成交21.11億元;美團收報130元，跌0.1元或0.08%，成交19.47億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

葉尚志：美國銀行風險仍有較大未知數

 

　　美國財政部長耶倫提到，若再出現類似小型銀行遭遇擠提並有蔓延風險，採取類似對矽谷銀行的存款擔保措施是必要的，亦有傳美國正研究給所有銀行存款上保險的方法。美國VIX恐慌指數回落至21附近，帶動環球市場氣氛改善，恒指上午一度升超過500點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，目前氣氛穩將有助恒指反彈，但僅限反彈，因為即使耶倫出面提到支持保障小型銀行存款，但仍未知會否有更大風險爆出，情況未算明朗。

 

 

騰訊今日公布去年第四季及全年業績。(網上截圖)

 

　　他續指，目前環球市場經濟狀況不穩，故港股大市短線回升亦未能保證後市升勢。他建議可以19800為短線好淡分水嶺，若企穩此位則可視為短線跌勢完結，否則跌勢仍有可能加劇，而企穩與否亦應時刻警惕。

 

騰訊遊戲業務增長有限，但高流量成功帶動其他業務

 

　　騰訊今日公布業績，市場預期騰訊去年第四季遊戲業務仍要受壓，但視頻號所帶來的廣告收入將有望進一步上升。葉尚志指近期內地穩定地最少每月一次審批騰訊版號，可以視為早前針對科網或遊戲企業的政策面壓力解除，但他認為只能為騰訊提供穩定遊戲業務收入，主要仍要依賴《王者榮耀》、《和平精英》以及《絕地求生》等頭部遊戲帶領，而相關遊戲增長空間已有限。

 

　　葉尚志提到，目前市場關注視頻號帶來的廣告收入，但廣告與經濟周期息息相關，未必能於今次業績突圍而出。他預期今次業績好壞參半，股價難單靠今次業績翻盤，但整體互聯網龍頭股中仍首選騰訊。

 

騰訊股價於公布業績前造好。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

　　他解釋，騰訊起家業務為遊戲，經年累月下來，騰訊與阿里巴巴及美團等都累積一定流量。但三股之中，騰訊最為有能力將其高流量變現，將一項業務的流量靈活引流至其他業務，亦成功發展得與遊戲業務本業的規模相近。比起阿里、美團，騰訊除能維持遊戲業務外，亦將此流量帶動其他業務，視頻號增長速度亦正好解釋騰訊運營上的靈活性，建構一個屬於騰訊的生態圈。

 

　　但葉尚志指，雖然騰訊基本面齊全，但現價並非最吸引水平，認為當進一步回落至300元附近，才是正式吸納的好時機。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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