恒安去年少賺41%股價靠穩 特步純利微增股價急升 獲國策眷顧無有怕？

近日有多隻內需股公布業績，今日(22日)中午輪到主要在內地產銷個人衛生產品的恒安國際(01044)，而體育用品股特步國際(01368)亦繼李寧(02331)及安踏(02020)後放榜。恒安受人民幣大幅貶值拖累，去年少賺41%，毛利率亦受原材料價格上漲影響跌至34%，但績後股價靠穩。特步去年純利僅升1.5%，但收入升29%，且料今年收入達雙位數增長，股價繼昨日(21日)升4.2%再飆逾半成。近兩日內需股無論業績如何皆獲追捧，或與市場憧憬內地將再出台刺激內需消費政策有關。

(恒安官網截圖)

恒安去年毛利率跌至34% 料木漿價回落利好下半年反映

恒安公布，去年純利19.25億元(人民幣．下同)，按年跌41.19%，每股基本盈利1.657元；派發末期息0.7元，按年持平；全年派息1.4元，按年跌17.6%。期內收入226.16億元，升8.78%；毛利率34%，跌3.4個百分點。期內盈利下跌主要由於人民幣兌美元及港幣匯率大幅貶值，導致集團的稅前營運匯兌出現大幅虧損約9.13億元。若扣除稅後營運匯兌虧損，去年盈利下降約10.6%。

紙巾的主要原材料木漿價格因國際動盪局勢、疫情及通脹影響，於年內居高不下，並於下半年升至歷史新高，令恒安毛利率下跌。公司指，雖然木漿價格有望從高位回落，但下滑幅度仍存在不確定性，加上集團仍需於今年上半年大部分時間先消耗現有高成本的木漿庫存，預期木漿價格回落的正面影響將於今年下半年反映在紙巾業務的成本上，屆時毛利率將有所改善。

恒安去年紙巾業務收入升逾24% 料今年保持快速增長



若以業務劃分，恒安去年衛生巾業務銷售收入61.56億元，按年升約0.7%，佔集團整體收入約27.2%。在升級及高端產品佔比提升及傳統銷售渠道業務持續增長的帶動下，預期今年衛生巾業務銷售收入將保持穩定增長。紙巾業務銷售收入大幅上升約24.4%至約122.48億元，佔集團整體收入約54.2%。集團將繼續升級產品及提升高端產品的滲透率，預期今年紙巾業務收入將保持快速增長。

紙尿片業務方面，由於市場競爭激烈，集團高端產品的銷售增長只能部分抵銷來自傳統渠道及中低端產品的銷售下跌，導致集團紙尿褲業務銷售仍然下跌約1.4%至12.02億元，佔集團整體收入約5.3%。集團預期在高端嬰兒及成人紙尿褲的產品佔比持續提升下，今年紙尿片業務銷售可望恢復增長。

大摩：盈利能力首季後或開始復甦 恒安目標價降至40元

摩根士丹利近日發表研報指，行業數據顯示去年第四季混合紙漿價格按年上升59%至每噸約6255元，考慮到生活用紙生產商通常會有3至4個月的紙漿庫存，將導致行業今年首季盈利能力持續疲弱。但留意到本年至今紙漿價格按季跌約12%，因此估計行業盈利能力首季後或開始復甦，加上居民恢復出行、市場份額整合及產品平均售價提升，預期企業今年可實現強勁盈利復甦。



大摩又指，去年恒安的紙巾業務增長速度較同行快，主要由於價格優勢、產品組合升級，以及於低線城市的營運能力改善，預計在銷量提升的推動下，公司2022至2024年紙巾銷售額複合年增長率約11%。恒安正積極尋求重振銷售增長和重塑品牌形象的戰略方針，正等待更多收入可持續增長措施推出，將目標價由42元下調至40元，維持「與大市同步」評級。

特步去年純利升1.5%收入升29% 主品牌零售銷售錄中雙位數增長

特步國際去年純利9.22億元，按年升1.47%；每股基本盈利36.61分，較去年同期增加0.72%；派發末期息7.1港仙。期內收入129.3億元，升29.13%；毛利52.92億元，升26.66%；毛利率減少0.8%至40.9%。集團稱，收入增長主要受分銷商強勁銷售訂單以及電子商務業務及兒童業務持續增長的推動，大眾市場分部收入大幅增長；受益於索康尼強勁的零售銷售，尤其是電子商務業務的貢獻，專業運動分部的收入也呈現強勁增長；時尚運動品牌的收入增長也有助於整體收入增長。



而特步主品牌於去年的零售銷售取得中雙位數同比增長，表現優於僅取得2.2%輕微同比增長的中國體育用品行業。憑借集團強勁的品牌力、創新產品以及中國內地對體育用品的需求增長，特步主品牌收入取得111.28億元的新高，同比顯著增長25.9%。

特步料今年收入達雙位數增長 利潤增長不低於銷售增長

特步主席兼行政總裁丁水波表示，預期集團今年收入達雙位數增長，利潤增長不低於銷售增長，但上半年的不確定因素較多，未來會加強產品線的創新開發以及提升產品質量。首席財務官楊鷺彬表示，目標今年淨開約200間特步主品牌門店，料今年兒童業務的增長速度較大人快，目標增長達20%至30%，整體毛利率應能保持在41至42%左右，而今年特步主品牌銷售增長目標為中雙位數左右，時尚運動品牌銷售目標是達兩至三成增長。

特步品牌行政總裁田忠指，去年特別是第四季受疫情影響，庫存面對一定壓力，但從今年以來線下生意反彈非常快速，現時庫存水平已有所下降，預期今年底庫存將回到正常水平。

兩會再提擴大內需 安踏李寧績後大行看法正面

值得一提，在早前召開的十四屆全國人大一次會議上，國務院總理李克強在政府工作報告中，將今年的經濟增長目標定為5%，並再一次強調著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，難免令市場憧憬內地隨時再出台刺激內需消費政策。



安踏即使公布去年少賺1.68%至75.9億元，仍獲高盛及大摩等大行維持「買入」評級，股價昨日(21日)彈9.2%，為升幅最大藍籌。李寧去年盈利亦僅增1.3%至40.64億元，毛利率更跌4.6個百分點至48.4%，績後雖遭麥格理及摩通等先後削目標價，但維持正面評級，股價昨亦飆5.7%。

恒安今日收市微跌0.14%報35.35元，特步則升5.59%報8.69元，李寧升2.47%報60.2元，安踏升2.3%報111.4元。部分餐飲股亦獲資金追捧，海底撈(06862)升2.19%報21元，九毛九(09922)升6.55%報18.88元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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