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《神州經脈》習近平結束訪俄回國　中汽協降溫價格戰　A股揚

22/03/2023

 　　美國財長耶倫強調決心保護存戶儲蓄及銀行體系安全，推動歐美股市指數向上，滬深金融股回穩，科技股拉漲，但軍工板塊拖累升幅，滬綜指全日稍升0.31%，報3263.85點，深成指升0.61%，科創板指一度倒跌，全日收升0.2%。

 

首都北京今天凌晨發布沙塵黃色預警，全市空氣處於嚴重污染水平。（AP圖片）

 

　　人民銀行周三（22日）進行670億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠370億元，兩市全日成交9578億元，按日增7.3%，外資通過陸股通淨流入4.79億元，連續八日淨流入。

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8715，較上個交易日升48點子，上個交易日報6.8763。在岸人民幣兌美元即期跌165點子，全日在6.8746至6.8945之間波動。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今結束3日國事訪問俄羅斯行程回國。訪俄期間，習近平分別與俄羅斯總統普京及總理米舒斯京會談，並與普京共同簽署及發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》及《中俄關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，強調中俄長期睦鄰友好關係不會因一時一事而改變，中俄視彼此為優先合作夥伴；雙方將堅定奉行相互尊重和平等互利原則，致力於2030年前將兩國貿易額顯著提升。

 

2. 兩會行情加上當局重提中國特色估值體系，近期A股市場上國資國企概念迭創新高，不過高盛首席中國股票策略分析師劉勁津接受《財新》訪問時表示，外資參與度不高，海外投資人向來對國企不特別感興趣，因為國企增長不高，政策層面的風險和不確定性較高。他認為，最近中字頭或國企的股價上漲，應該主要是內部主導的行情。

 

3. 銀保監下發通知，要求各保險機構自4月3日起，就互聯網營銷宣傳開展自查整改工作，為期三個月，包括排查銷售人員通過自媒體發布信息的十類違規行為。自媒體包括但不限於微信朋友圈、微信公眾號、微信視頻號、抖音視頻、快手視頻、微博帖子、小紅書筆記、今日頭條帖子等。違規行為包括發布或轉載未經機構統一製作編發的保險產品介紹、銷售政策和活動宣傳；違規承諾收益或承諾承擔損失等。

 

4. 中指研究院發布報告稱，信用債發行規模穩步增加，但發行成本有所上升。2月房地產企業非銀融資總額為448.5億元，按月下降15.5%，按年降幅收窄至0.44%。2月融資綜合平均利率為4.46厘，按年上升0.03個百分點，按月上升0.01個百分點。另上海易居房地產研究院報告顯示，內地百城住宅庫存規模51個月來首次出現同比下降。截至2月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為51181萬平方米，環比減少2.4%，同比減少0.2%。

 

5. 近期中國車市大打價格戰，中汽協發文指出，此輪降價的炒作應盡快降溫，使行業回歸正常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。文章認為，汽車產業轉型升級步伐加快，傳統車企承受穩定經營和轉型升級的雙重壓力，盈利能力較弱，降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措施，但不能因此淪為價格戰。

 

6. 國家發展改革委等五部門發布通知，要求做好2023年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作，指相關工作延用2022年清單制定程序、享受稅收優惠政策的企業條件和項目標準。2022年已列入清單的企業如需享受新一年度稅收優惠政策（進口環節增值稅分期納稅政策除外），2023年需重新申報。

7. TikTok行政總裁周受資將於周四出席美國國會聽證會。他周二（21日）發布書面證詞，指擁有1.5億美國用戶TikTok的從來沒有、將來也不會將美國用戶數據分享給中國政府。他並拍片上載TikTok官方帳號，指TikTok正面臨美國政府禁令的壓力，呼籲1.5億美國用戶捍衛TikTok。另荷蘭政府表示跟隨其他歐洲國家，禁止荷蘭公務員在工作手機上使用TikTok。

 

8. 美國晶片廠英偉達創始人CEO黃仁勳表示，在中國，英偉達有特別定制的Ampere和Hopper晶片，相關晶片會通過中國雲提供商如阿里巴巴、騰訊、百度提供落地的能力，中國初創公司一定有機會用來開發自己的大語言模型。美國去年限制英偉達向中國出售旗下兩款先進晶片A100及H100，黃仁勳所指的中國可用晶片即A800和H800，據報H800的數據轉移速度只及H100的一半，局限中國AI產品功能表現。另德國副總理、經濟部長哈貝克表示，德國正在考慮對中國實施類似於美國早前出台的出口限制。

 

撰文：經濟通中國組

 

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