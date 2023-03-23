【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)一如普遍預期再次加息25個基點，該決定強化了美聯儲對通貨膨脹仍然存在問題的擔憂。 美聯儲主席鮑威爾在宣布加息後表示，聯邦公開市場委員會堅定地致力於使通脹回到2%的目標。



聯邦公開市場委員會亦承認，本月銀行業幾近崩潰，而最近的事態發展可能導致家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力。而加息後加密貨幣迅速回吐，而比特幣在Coinbase交易所的美元交易對一度急跌至26815 美元。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27364.21元，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1740.41元，升0.35%；艾達幣報0.3609元，升0.33%；瑞波幣報0.4243，升0.71%。



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