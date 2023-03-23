  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元

23/03/2023

　　美國聯邦公開市場委員會(FOMC)一如普遍預期再次加息25個基點，該決定強化了美聯儲對通貨膨脹仍然存在問題的擔憂。 美聯儲主席鮑威爾在宣布加息後表示，聯邦公開市場委員會堅定地致力於使通脹回到2%的目標。


　　聯邦公開市場委員會亦承認，本月銀行業幾近崩潰，而最近的事態發展可能導致家庭和企業的信貸條件收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力。而加息後加密貨幣迅速回吐，而比特幣在Coinbase交易所的美元交易對一度急跌至26815 美元。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27364.21元，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1740.41元，升0.35%；艾達幣報0.3609元，升0.33%；瑞波幣報0.4243，升0.71%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

48.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

81.450

異動股

02331

李寧

61.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 48.050
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.450
  • 02331 李寧
  • 60.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.650
  • 00175 吉利汽車
  • 9.830
股份推介
  • 02362 金川國際
  • 0.650
  • 目標︰$0.745
  • 00590 六福集團
  • 26.000
  • 目標︰$30.83
  • 01308 海豐國際
  • 16.400
  • 目標︰$19.00
  • 02433 中天湖南集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02099 中國黃金國際
  • 27.700
  • 目標︰$31.55
人氣股
  • 06606 諾輝健康
  • 32.000
  • 03678 弘業期貨
  • 1.920
  • 02221 創業集團控股
  • 0.610
  • 00388 香港交易所
  • 326.600
  • 00001 長和
  • 49.500
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.800
  • 目標︰$18.70
  • 00836 華潤電力
  • 17.280
  • 目標︰$19.50
  • 02362 金川國際
  • 0.650
  • 目標︰$0.75
熱炒概念股
即時重點新聞

23/03/2023 09:24  《異動股》騰訊開升2%，上季純利增近兩成，去年純利跌惟派息增

23/03/2023 09:24  恒指高開28點報19619，東方海外升7%，新奧能源跌近2%

23/03/2023 08:52  【連環爆雷】耶倫:未考慮全覆蓋存款保險，應追究倒閉銀行負責人

23/03/2023 07:50  《國金頭條》鮑威爾和耶倫對市場雙重打擊，道指暴跌530點

23/03/2023 08:31  【外圍經濟】加密貨幣大亨孫宇晨涉非法交易行為，被SEC起訴

23/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒７４億元，買盈富沽中芯

23/03/2023 08:47  【大行炒Ｄ乜】花旗捧騰訊返啡底，摩通評科技股，美團快手遭削價

17/03/2023 17:34  《嚟緊炒Ｄ乜》藥明生物下周派全年成績單，整固完中線料見７７銀

22/03/2023 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８４５４，美元兌人幣升報６﹒８８９７

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美聯儲加息0.25厘，美股急挫
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習近平結束訪俄回國　中汽協降溫價格戰　A股揚
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

貼盧瀚霆合照遭網民斥炒CP 呂爵安激罕發火還擊
人氣文章

時事要聞

安達臣道居屋地盤意外 工人墮斃遺妻及兩兒
人氣文章

娛樂情報

孖少時孝淵來港 秋成勳受《體能之巔》帶挈勁多Job
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

亞洲電影大獎—洪金寶的終身成就，不只在打打打
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

交椅是明式家具的重災區？大部分是組合椅？繼天下第一、二把交椅天價成交後，第三把交椅將誕生？
人氣文章

Art & Living

Art Basel「藝聚空間」走出展場：美國藝術家Awol Erizku以圖坦卡門為靈感，帶來大型裝置《重力》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
愈來愈多人關注維他命Ｋ！維他命K1與K2有甚麼分別？邊款對骨骼健康功效大？哪些食物可找到維他命K2？
人氣文章
21世紀辦公室宮鬥劇：三人行竟然沒有勾心鬥角，還可以好好相處？
人氣文章
忽冷忽熱的3月！惹味素菜「羅勒香炒三杯菇」 ，讓味蕾醒神振奮！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2023 09:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2023 09:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2023 09:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2023 09:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2023
美聯儲加息0.25厘，美股急挫
人氣文章財經熱話23/03/2023
【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元
人氣文章中國故事22/03/2023
《神州經脈》習近平結束訪俄回國　中汽協降溫價格戰　A股揚
人氣文章財經熱話22/03/2023
內需有國策　買入無有怕？恒安少賺四成價靠穩　特步純利微升再抽高
人氣文章香港要聞22/03/2023
林世雄:實施不同時段不同收費後，三隧八成時間平均收費減少
人氣文章香港要聞22/03/2023
陳國基：若冰協未依從指引致播國歌出錯，定會嚴懲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金