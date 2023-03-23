美聯儲加息0.25厘，美股急挫

美國聯儲局宣布加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至4.75至5厘。會後聲明提到，一些額外的政策收緊可能是適當的做法，令貨幣政策達到足夠限制性，通脹率一段時間後回復到2%。



聲明說，就業增長已經加快，而且近月速度強勁，通脹率維持低水平，但通脹仍然高企。並指出，美國銀行系統穩健而且具韌性，近期的市場發展可能導致家庭及企業信貸條件收緊，對經濟活動、招聘及通脹造成壓力，至於影響程度仍不確定，委員會將高度關注通脹風險。



美股尾市跌幅擴大，道指收報32030，跌530點或1.63%；納指收報11669點，跌190點或1.6%；標普500收報3936，跌65點或1.65%。



中概股普遍下跌



反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數跌120點或1.74%，收報6829。



中概股普遍下跌。蔚來汽車(NIO)跌1.94%，收報9.09美元；小鵬汽車(XPEV)跌2.12%，收報9.7美元；萬國數據(GDS)跌0.23%，收報17.21美元；京東(JD)跌2.63%，收報38.5美元；百度(BIDU)跌2.04%，收報148.66美元；拼多多(PDD)跌4.24%，收報75.58美元；騰訊音樂(TME)升0.56%，收報7.18美元。



夜期升，ADR普遍造好



夜期收報19762，升160點，高水171點。ADR港股比例指數收報19627，升35點或0.18%，港股美國預託證券(ADR)普遍向上。

騰訊(00700)ADR折合報351.57港元，較本港收市高1.26%；阿里巴巴(09988)ADR折合報82.06港元，較本港收市低0.96%；滙控(00005)ADR折合報53.83港元，較本港收市高0.62%。



有「黑期」之稱的新加坡H50指數升6點或0.03%，報19590，恒指今日開市料升跌不大。技術走勢方面，恒指昨日走勢現陽燭，收市重返100天線之上，短線有望重上20000樓上，企穩的話，則有望挑戰21000水平。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名