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林家亨：耶倫稱不擴大存款保障　料短期有更多銀行爆煲

23/03/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局在銀行風波仍未完全解決下宣布堅持加息0.25厘，符合市場預期，局方表示維持聯邦基金利率中間值於5.1厘，與去年12月預測時相同，意味今年仍有0.25厘加息空間，聯儲局加息接近尾聲會如何影響市場？聯儲局主席鮑威爾則強調，必要時將會繼續加息，並恪守通脹回落至2%的目標，拖累美股道瓊斯工業平均指數一度急插逾700點，反映官員鷹派立場未改？騰訊(00700)上季淨利潤按年增12%，按季大升近1.7倍，反映降本增效奏效？廣告收入下跌四季之後首度回升，惟對未成年玩家的「限玩令」仍未撤銷，對集團未來盈利有多大影響？

 

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