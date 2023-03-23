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美再加息港銀未跟股價調整難免？港息近見頂利樓市？

23/03/2023

　　歐美銀行危機稍見緩和，美國聯儲局昨日(22日)一如市場普遍預期加息0.25厘，但料年內只會再加息一次，市場亦料美息年內或見頂。而港銀未有跟隨美國加息，本港加息周期或也近尾聲。不過，聯儲局主席鮑威爾排除今年減息可能性，且強調必要時將繼續加息，並恪守通脹回落至2%的目標。美國利率走勢仍存變數，且港銀加息幅度大幅落後於美息加幅，仍大有機會追加，今日(23日)銀行及地產股股價變動均不大。

 

(iStock)

 

料聯儲局年內只會再加息一次　惟不可能減息

 

　　聯儲局昨加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間升至4.75至5厘，為2007年10月以來最高水平。不過，聯儲局預測今年利率中位數維持5.1厘，意味可能年內只會再加息一次，會後聲明也只提到「一些額外的政策收緊可能是適當的做法」，一改以往「持續加息可能是合適」的措詞。聲明又指，就業增長已經加快，且近月速度強勁，通脹仍然高企，而美國銀行系統穩健而且具韌性，近期的市場發展可能導致家庭及企業信貸條件收緊，對經濟活動、招聘及通脹造成壓力，至於影響程度仍不確定。

 

　　至於就市場最關心何時才減息的問題，聯儲局主席鮑威爾排除了今年減息的可能性，指要令通脹率回落到2%的過程仍漫長，但承認政策會議上有考慮過因為銀行倒閉事件而不加息，未來是否需要進一步加息視乎數據，特別是信貸收緊實際及預期情況。他又重申，矽谷銀行倒閉並不反映銀行系統有更大缺陷，監管部門採取行動令問題避免在系統內蔓延，銀行客戶的存款得到保障，市場亦有充裕的流動性。

　　另值得一提，聯儲局大部分委員傾向今年內仍有多一次0.25厘加息機會，但按利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局5月4日(下次議息會)只有47%機率加息，而今年剩餘日子亦似再無加息機會，相反市場估計到9月聯儲局減息0.25厘機率為共識。

 

金管局指美國利率走勢仍不確定　匯豐恒生維持最優惠利率不變



　　聯儲局加息0.25厘後，金管局已按既定機制，上調貼現窗基本利率至5.25厘。金管局表示，美聯儲的加息決定符合預期，但未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。而港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平，因此市民必須對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

 

　　匯豐銀行(00005)則宣布，維持最優惠利率5.625厘不變，給予港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變。該行對上一次於去年12月16日調整最優惠利率，當時加息25點子。恒生銀行(00011)亦宣布，港元最優惠年利率維持於5.625厘。

 

林家亨：若利率見頂　銀行股股價短期料有調整

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，聯儲局議息聲明暗示加息已近尾聲，今年剩餘時間只能再加息一次，比美國銀行未爆煲前少加了半厘，次數亦少了一次。之前幾個月預期加息令息差擴闊，銀行利息收入可增加，但如利率見頂，這預期便減低，銀行股難免要在股價作出反映，料短期會有調整。此外，雖然香港銀行整體非常安全，美國小銀行爆煲不會拖累香港銀行體系，但短期會拖累銀行股股價下跌。

 

中原：美息或年內見頂　料樓價上半年升11%

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，匯豐維持最優惠利率不變，對香港樓市屬喜訊，料樓價將繼續維持升浪，料第二季升5%，上半年累升11%。而美國一年內加息9次，但最近兩次加息幅度明顯放緩，顯示聯儲局於考慮壓抑通脹的同時，亦顧慮到大幅加息對整體經濟影響。昨日聯儲局官員已指小幅加息是適當做法，預示加息周期或於年內見頂。相信美國放緩加息步伐令投資物業成本降低，香港物業將再次成為投資者的避險工具，料中價物業投資者入市比例將增加至兩成。


　　陳永傑又指，自今年1月香港恢復與內地通關，經濟重回正軌，加上財案寬減物業印花稅的刺激下，一手成交量拾級而上，由去年12月的200餘宗增至2月約900宗，預料3月可達2500宗，較去年12月成交增幅逾10倍，相信發展商會將疫情下積存單位趁經濟復甦初期加快推售。

 

經絡：本港加息周期或見尾聲　對樓按市場有支持

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然近期出現銀行倒閉事件令美國利率走勢增加不確定性，然而現時美國通脹率與目標2%仍有一段距離，仍需留意未來通脹有否顯著回落，美國仍有條件加息以降低通脹，但料美國加息周期或將於年內見頂。而是次匯豐宣布最優惠利率維持不變，預示本港加息周期或見尾聲。隨著中港兩地恢復通關，經濟已逐步復常，而近期樓市回暖，銀行開始積極爭取按揭業務，加上匯豐維持最優惠利率不變，業主供樓負擔暫未增加，以上多個因素對本港樓按市場有正面支持作用。

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳亦表示，估計美國加息周期將於今年5月或之前見頂，本港加息周期很大機會已見頂完結，匯豐最優惠利率維持不變，為市場帶來好消息，估計其他銀行會跟隨，本港按息見頂水平處3厘多屬歷史新低，將利好樓市。今年樓市已撇取息率疑慮因素，受惠於近月多個利好樓市因素，樓市首季已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復。

 

利嘉閣按揭：港息加幅大落後　港銀仍大機會追加

 

　　利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣則指，根據數據分析預期今年內美國最多再加息0.25厘，年內減息機會不大，估計香港銀行或仍要跟隨加息一次。不過，由於上周多家大型銀行已先行下調二手物業H按鎖息上限0.25厘，預計可抵銷未來加息影響。而香港銀行加息幅度大幅落後於美息加幅，美國累積加息4.75厘，而同期香港最優惠利率僅上調0.75厘，港銀仍大機會追加，加上近日1個月港元拆息反覆企於3厘以上，以現時H按計劃普遍為H+1.3%計，仍然高於封頂位(3.375%)水平，反映銀行仍有加息壓力。

 

　　匯控收市升0.37%報53.7元，渣打(02888)升0.65%報62.35元，中銀香港(02388)升0.59%報25.5元，恒生無升跌報115元，東亞(00023)升0.92%報9.86元。地產股方面，新世界(00017)跌0.46%報21.45元，長實(01113)無升跌報46.75元，新地(00016)升0.47%報106.7元，惟恒地(00012)升1.5%報27.1元，信置(00083)無升跌報10.56元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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