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《神州經脈》鍾睒睒蟬聯中國首富　A股三連升成交再破萬億

23/03/2023

　　在經歷數家銀行關閉和瑞信危機後，美聯儲宣布加息25基點，並暗示未來的貨幣政策將會靈活變動。滬深股市早段窄幅波動，滬綜指先低開其後回升，但在地產股拖累下重返跌軌，而隨著午後金融股顯著走高，滬綜指收復失地，全日升0.64%，連升三日，深成指升0.94%，科創板指升0.83%。

 

農夫山泉創辦人鍾睒睒以4650億元人民幣財富蟬聯胡潤中國首富。（農夫山泉官網圖片）

 

　　人民銀行周四（23日）亦在收水，進行640億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠450億元。兩市全日成交10207億元，本周第二度破萬億關，按日升6.6%，陸股通淨流入逾48億元，連續九日淨流入。

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8709，較上個交易日升6點子，兩連升。隔夜美國聯儲局鴿派加息後美指下挫，且亞洲時段維持疲態，人民幣獲提振，在岸人民幣兌美元即期收升614點子，創2月14日以來近1個半月新高。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院總理李強在湖南考察中車株洲電力機車、比亞迪汽車、中國鐵建重工等企業，並主持召開先進製造業發展座談會，強調堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大力發展先進製造業，推進高端製造，加快建設現代化產業體系。

 

2. 外交部發言人汪文斌就美國當前有186家銀行存在與矽谷銀行類似的風險，表示中國正密切關注相關動向，並認為當今世界全球金融系統高度關聯，美國的銀行出問題，絕非美一家之事，矽谷銀行事件已引發全球金融市場動盪，中方希望美方增強透明度，向國際社會講清楚風險到底有多大、後續如何處置、外溢影響如何最小化等一系列國際社會普遍關注的問題。

 

3. 胡潤公布2023全球富豪榜，中國榜單方面，農夫山泉創辦人鍾睒睒以4650億元身家蟬聯首富，全球排名第15；騰訊創辦人馬化騰、字節跳動創辨人張一鳴、寧德時代創辦人曾毓群分列二、三、四，全球分別排31、34、37。拼多多創辦人黃崢與長和系創辦人李嘉誠及其家族並列第五。網易創辦人丁磊、美的創辦人何享健及其家族並列第七。阿里巴巴創辦人馬雲排第九，全球排名跌到52位。牧原創辦人秦英林、錢瑛夫婦，與恒地創辦人李兆基並列第十。

 

4. 百度「文心一言」的文字生成圖片功能近日被質疑是直接將用戶的指令翻譯成英文，再利用國外的開源軟件生成圖片，最後回傳給用戶，例如指示文心一言畫出「一可以豆子」，結果文心一言畫出一個裝滿豆子的罐頭，而「可以」和「罐」均可翻譯成「can」。百度回應稱，文心一言完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心跨模態大模型ERNIE-ViLG，在大模型訓練中，使用互聯網公開數據，符合行業慣例。文心一言則自認使用國外開源軟件Stable Diffusion生成圖像。

 

5. 商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會上表示，近年來美國對外貿易逆差持續擴大，對華貿易逆差增速低於整體。中國基於巿場需求自美進口大量農產品、汽車、科技、能源石化等產品，這對雙方都有好處。中國對美出口增加了美國消費者福利，降低了美國通貨膨脹。美方應盡早取消對華加徵的「301」關稅，放寬對華出口管制，取消對中企貿易限制，為兩國企擴大貿易合作，為減少對華貿易逆差創造條件。

 

6. 廣州今年首場宅地土拍共出讓2宗涉宅用地，分別位於天河區智慧城和增城區寧西街，均以底價成交，合計成交建面72萬平方米，合計成交金額約63.4億元。廣州首個土拍日平淡收場，中指研究院廣州分院研究主管陳雪強認為，天河智慧城地塊地理位置較優越，但地塊出讓條件較苛刻，除了需配建75000平方米政策性住房外，還需配建高達29%的商業比例，增城寧西街地塊周邊配套則相對匱乏。

 

7. 國家藥監局附條件批准眾生藥業旗下廣東眾生睿創生物科技有限公司申報的1類創新藥來瑞特韋片（商品名稱：樂睿靈）上市。來瑞特韋片為口服小分子新冠病毒感染治療藥物，用於治療輕中度新型冠狀病毒感染的成年患者。

 

8. 貴州省黨政代表團今起至下周一（27日）到廣東、廣西學習考察，首站去到深圳，並率先考察騰訊總部，參觀騰訊的文化展廳、業務展廳，詳細了解目前騰訊的創新產品及應用。騰訊與貴州貴陽近年合作打造數智貴陽未來城市，並引入騰訊雲科技（貴陽）有限責任公司及其生態伙伴企業70多家，帶動548人就業。

 

撰文：經濟通中國組

 

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