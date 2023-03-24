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【虛幣世界】比特幣重拾升勢，反彈至28000美元之上

24/03/2023

　　隨著銀行倒閉風險逐漸消退，加上聯儲局加息四份一厘，預計往後加息步伐將會減慢，加密貨幣重拾升勢，其中比特幣升至28000美元之上。不過，有分析指，美聯儲主席鮑威爾和美國財政部長耶倫重申了他們對通脹的擔憂，市場對此感到不安。


　　 鮑威爾未能保證該銀行不會再次加息，一些市場批評者將最近的銀行業災難歸咎於此，而耶倫不會承諾在沒有國會批准的情況下，保護所有銀行存款，在此之後，幾乎所有類型的風險資產都暴跌，席捲了加密貨幣。


　　加密交易公司全球產品負責 Benoit Bosc GSR Markets表示，比特幣擁有價值存儲、數字黃金特徵，是對抗通貨膨脹的最好選擇，而且比特幣的供應量有限，因此這是一個更好的選擇。加上近期穩定幣也有問題，所以比特幣突然看起來比目前更穩定、更安全。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28292.85元，跌0.01%(24小時比較．下同)；以太幣現報1814.21元，升0.03%；艾達幣報0.3709元，跌0.18%；瑞波幣報0.4394，跌0.97%。
　
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