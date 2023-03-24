《午市前瞻》港股企穩惟難大升 京東健康與平安好醫生現價可追

恒生指數半日收報20007，跌42點或0.21%，主板成交661.55億元。恒生中國企業指數報6829，跌7點或0.11%。恒生科技指數報4253，升54點或1.29%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及百度集團-SW(09888)；騰訊控股收報380.6元，升5元或1.33%，成交78.04億元；美團收報141.1元，無升跌，升0元或0%，成交26.63億元；百度集團-SW收報158.4元，升7.5元或4.97%，成交24.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及百度集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及百度集團-SW。

(京東健康網頁截圖)





連敬涵：恒指連升3日已突破日升日跌走勢



隔晚英倫銀行宣布加息0.25厘，更向市場預告有可能繼續加息；同時美國財政部長耶倫為日前言論「補鑊」，指「已採取強而有力行動確保美國人民存款安全」，必要時更會採取進一步行動。恒指上午於20000點上下爭持，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指早前回落至18800水平有支持後反彈，並連續第三日企穩在10天線以上，昨天更收高於250天線19800，整體走勢改善，短線有望上試高位。



他指出，近幾日歐美銀行危機未見蔓延，環球金融市場喘穩，港股有望回升；但目前只是消化了負面消息，並未出現進一步利好因素，加上個別股份業績利好因素逐步消化，港股難維持長久升勢，後市料維持在19800至20300區間整固。



可憧憬互聯網醫療納入醫保



低殘互聯網醫療股翻炒，中國國務院辦公廳印發《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，要求總結新冠疫情防控經驗，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局，須完善「互聯網+」醫療服務、上門提供醫療服務等收費政策；發展「互聯網+醫療健康」，加快推進互聯網、區塊鏈、物聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衛生領域中的應用。消息刺激平安好醫生(01833)上午曾升逾8%，創近兩個月新高，上午收報22.6元，升逾7%。另外，京東健康(06618)上午升3.34%，收報65元，最高見65.85元，阿里健康(00241)亦升5.52%，收報6.5元，並他二線網醫股全線造好。



連敬涵指，針對互聯網醫療行業的消息時有出現，因為始終屬於國策一部分。他指，現時市場憧憬互聯網醫療或有可能納入醫保範圍，屆時將是行業的一個重大改變，但目前仍未有進一步消息，追入前要留意。目前平安好醫生及京東健康走勢良好，建議投資者可考慮現價追入，但亦不宜過於重倉追入，宜小注怡情。

京東健康日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

平安好醫生日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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