  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中移動、聯想、瑞聲績後大行齊鼓掌

24/03/2023

 

 

 

 

 

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

380.600

異動股

00511

電視廣播

10.280

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.830

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.600
  • 00511 電視廣播
  • 10.280
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.830
  • 02013 微盟集團
  • 5.770
  • 01093 石藥集團
  • 7.700
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 65.000
  • 目標︰$72.50
  • 00700 騰訊控股
  • 380.600
  • 目標︰$398.70
  • 02362 金川國際
  • 0.610
  • 目標︰$0.745
  • 00590 六福集團
  • 25.800
  • 目標︰$30.83
  • 01308 海豐國際
  • 16.840
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.650
  • 00941 中國移動
  • 62.350
  • 00388 香港交易所
  • 343.800
  • 00005 滙豐控股
  • 51.900
報章貼士
  • 01999 敏華控股
  • 6.870
  • 目標︰$8.10
  • 00823 領展房產基金
  • 50.100
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 142.600
  • 目標︰$165.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2023 11:12  《本港經濟》港府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言

24/03/2023 09:20  余偉文：香港銀行業AT1債券持有規模很小，外匯基金無直接敞口

24/03/2023 09:51  TVB遣散5%員工並推其他降成本措施，目標減2.6億營運支出

24/03/2023 09:32  《異動股》滙控(5)跌逾3%，英倫銀行加息0.25厘兼放鷹

24/03/2023 09:29  【聚焦人幣】人幣中間價漲335點報6.8374，近一個半月高

24/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒２７億元，買騰訊沽盈富

24/03/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】四大行看中移動上８０元，麥格理升瑞聲目標價一倍

24/03/2023 09:49  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，隔夜拆息升至１﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中移動、聯想、瑞聲績後大行齊鼓掌
人氣文章

新聞>財經熱話

TVB遣散5%員工並推其他降成本措施，目標減2.6億營運支出
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城料恒指短線兩萬點上下波動　惟要企穩存變數
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

職場開心指數 | 過勞！無Work-life Balance！6成人工作意義只為錢！香港人返工開心嗎？僅僅合格！企業留人只能用錢？
人氣文章

Shopping What’s On

消費券｜等到頸都長！4.16派發首輪$3,000！2萬人已退八達通隨時拎唔到錢！點樣更新資料？幾時截止？
人氣文章

Foodie What’s On

最新精選自助餐推介 | Buffet超抵優惠！香格里拉2送1／平絕$296起連加一任食即開生蠔／M+新登場靚景自助餐／任食米芝蓮片皮鴨
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

生育專家詳講人工受孕！怎樣增加IVF成功率？次數無上限？真係有50歲生仔奇蹟？有人擇時辰放胚胎？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

不一樣的京都：尋訪秘境美山町，欣賞傳統茅草屋，漫遊日本人心靈的故鄉
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

星廚以創意向漁民農夫致敬：潮州雄蟹配大根、烤挪威海螯蝦、30cm西班紅蝦、南非18頭鰵魚膠龍蝦湯脆米，感受大地氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心房顫動易引發中風、心臟衰竭！每增10歲罹患風險倍增！新技術精準治療可防復發
人氣文章
一路好走 ! 奧斯卡有份角逐提名電影《七五計劃》讓人反思生命自主權！「預設醫療指示」可選擇舒適地度過最後一程？
人氣文章
子宮腺肌瘤患者要修補膽經！3方面入手調理，連衣服都要注意？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 12:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 12:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 12:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2023 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態24/03/2023
TikTok周受資國會作證遭抨擊，美議員力推禁用
人氣文章大行報告24/03/2023
【大行炒D乜】中移動、聯想、瑞聲績後大行齊鼓掌
人氣文章財經熱話24/03/2023
TVB遣散5%員工並推其他降成本措施，目標減2.6億營運支出
人氣文章國際動態24/03/2023
戴琪:與中國貿易對話持開放態度，但會捍衛美國利益
人氣文章開市Good Morning24/03/2023
溫鋼城料恒指短線兩萬點上下波動　惟要企穩存變數
人氣文章財經熱話24/03/2023
【虛幣世界】比特幣重拾升勢，反彈至28000美元之上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金