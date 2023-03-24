TikTok周受資國會作證遭抨擊，美議員力推禁用

短片分享應用程式TikTok行政總裁周受資周四(23日)出席美國國會眾議院能源和商務委員會聽證會，回應多位議員尖銳的質詢。據《路透》報道，在5個小時的證詞陳述中，周受資一再否認該應用程序與中國共產黨共享數據或有關聯，並辯稱該平台正在盡一切努力確保其1.5億美國用戶的安全。



周受資希望透過證供說服美國人，相信TikTok能創造經濟價值，並支持言論自由。他更提到自己的新加坡國籍，表示不會應中國政府的要求推廣或刪除內容。他重申，字節跳動不是中國或任何國家的情報機關。該應用程序嚴格篩選可能傷害兒童的內容。



作證未能緩解美議員憂慮



周受資在聽證會上未能緩解美國國會議員的憂慮，未能爭取議員提供任何支持。議員們稱，由中資公司字節跳動擁有的TikTok，應該被禁止在美國營運，因為它會被中國共產黨利用，亦包含可能危害兒童心理健康的內容。



周受資稱，兩年多來TikTok一直在建立一個相當於防火牆的東西，以封閉受到保護的美國用戶數據，防止未經授權的外國取用。重要的是美國的數據存儲在美國領土上，由一家美國公司負責，由美國人員監督。但是會上沒有一位議員支持TikTok或認可周受資的保證，議員稱他在中國問題上回答避重就輕，並對該應用程序對美國兒童的影響力表示擔憂。還有一些議員指責TikTok推廣鼓勵兒童飲食失調、非法銷售毒品和性剝削的內容。



TikTok表示，已經花費超過15億美元，在美國調配近1500名全職員工，用於執行嚴格的數據安全工作，並與甲骨文(Oracle)簽約，以存儲TikTok的美國用戶數據，亦會嚴格篩選可能傷害兒童的內容。集團有4萬名內容審查員，根據不同國家法例，阻止違法內容上載。但是，由於該公司未宣布任何保障隱私的新舉措，議員對其批評並沒有就此罷休。



中國商務部:將堅決反對任何強制出售要求



在周受資於美國國會作證的幾小時前，中國商務部發言人稱，如果美國強制要求出售TikTok，中方將堅決反對。



商務部發言人束珏婷周四在發布會上對記者表示，如果美國不是從產品和服務本身，而僅從外國投資者身份出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。



束珏婷表示，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。束珏婷另外還敦促美國放鬆對於中國的出口限制，取消對中國企業的貿易限制，從而令雙邊貿易更為均衡。

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