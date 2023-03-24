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將軍澳道上斜五車相撞，逾百人受傷

24/03/2023

消息指，將軍澳道往將軍澳上斜方向發生五車來連環相撞，包括四輛旅遊巴與輕型貨車，其中旅遊巴近一半載有學生，都是去完旅行再往返學校途中發生相撞，部分傷者透露汽車曾發生漏油情況。


目前將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨全線封閉。城巴及新巴表示，所有涉及該條路線之巴士，將改由將藍隧道。

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