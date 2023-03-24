將軍澳道上斜五車相撞，逾百人受傷
24/03/2023
消息指，將軍澳道往將軍澳上斜方向發生五車來連環相撞，包括四輛旅遊巴與輕型貨車，其中旅遊巴近一半載有學生，都是去完旅行再往返學校途中發生相撞，部分傷者透露汽車曾發生漏油情況。
目前將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨全線封閉。城巴及新巴表示，所有涉及該條路線之巴士，將改由將藍隧道。
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24/03/2023
消息指，將軍澳道往將軍澳上斜方向發生五車來連環相撞，包括四輛旅遊巴與輕型貨車，其中旅遊巴近一半載有學生，都是去完旅行再往返學校途中發生相撞，部分傷者透露汽車曾發生漏油情況。
目前將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨全線封閉。城巴及新巴表示，所有涉及該條路線之巴士，將改由將藍隧道。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 15:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 15:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2023 15:05
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