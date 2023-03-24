特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至100億

港交所(00388)旗下聯交所宣布，推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架。《主板上市規則》將於今年3月31日起新增一個章節，有意根據新章節上市的公司由該日起可提交正式申請。



在諮詢建議後，將予實施的規定包括已商業化公司的市值要求由≥80億元下調至≥60億元，而未商業化公司的市值門檻則由≥150億元降至≥100億元。研發開支比例最低門檻方面，收益達1.5億元但低於2.5億元的未商業化公司門檻降低至≥30%。



來自資深獨立投資者相當數額的投資方面，兩至五名領航資深獨立投資者；在上市申請當日及上市申請前12個月期間，合共持有申請人≥10%的已發行股本；或在上市申請日期的至少12個月前已投資於申請人的金額合計≥15億元(不包括於上市申請日期或之前作出的任何後續撤資)。優化定價過程方面，至少50%的發售股份須分配予「獨立定價投資者」。



港交所集團行政總裁歐冠昇表示，這是香港股票市場發展的另一新里程。新經濟行業正在迅速改變生活和工作方式，引入的新上市機制將有助創新領域的新一代公司接通資本市場。港交所一直致力支持發行人和投資者的需要，在2018年推出的上市制度改革令香港發展成亞洲領先的生物科技集資市場，今次在此基礎上增設特專科技章節，將支持更多公司的集資需要並實踐創新理念。



聯交所在是次諮詢過程中共收到90份來自廣泛界別的非重複回應意見，回應人士包括投資公司、專業機構、潛在上市申請人、企業融資公司及個別人士。港交所上市主管伍潔鏇說，提出的大部分建議均獲得大多數回應人士支持，但也因應市場意見對原先的建議規定稍作調整，同時確保能維持監管原意。

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