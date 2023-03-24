《神州經脈》國務院常務會減召開頻率 美封殺TikTok態度硬

美國政府將14家中國實體列入未經核實清單，加上TikTok行政總裁周受資出席美國聽證會時，美方對封殺TikTok態度強硬，緊張的中美關係影響部分市場情緒，滬綜指低開後持續走弱，以近乎全日低位收跌0.64%，報3265.65點，全周累計仍升0.46%。深成指升0.25%，科創板指升0.38%。

周受資出席美國會聽證會，全場火藥味十足（AP圖片）

人民銀行今日（24日）進行的70億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠1730億元，本周公開市場有4630億元逆回購到期，人行全周收水1130億元。兩市全日成交10748億元，連續兩日破萬億關，按日升5.3%，陸股通結束連續九日淨流入，轉為淨流出逾2億元。

人民幣兌美元中間價今報6.8374，較上個交易日升335點子，三連漲，創2月15日以來近一個半月新高。在岸人民幣兌美元即期今早低開60點子後繼續向下，在6.8329至6.8682之間波動，最終收報6.8655，較上個交易日收盤價跌366點子，脫離近1個半月高位。

今日新聞精選

1. 中國政府網今日發布《國務院關於印發〈國務院工作規則〉的通知》，在「會議制度」方面，國務院常務會議頻率由原來的「一般每周召開一次」，變更為「一般每月召開2-3次，如有需要可隨時召開」，並加入「國務院根據需要召開總理辦公會議和國務院專題會議」，又要求國務院及各部門召開的工作會議要「合理確定參會人員範圍，減少陪會」等。

2. TikTok行政總裁周受資周四出席美國國會聽證會，回應多位議員質詢。TikTok發言人於聽證會結束後發聲明，批評聽證會被嘩眾取寵的政治作秀所主導，完全無視正在推動、真正能解決問題的方案。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，美國最終目的是逼TikTok母公司字節跳動將股權全部出售給美國公司。中國外交部發言人毛寧則表示，中國政府從來沒有也不會要求企業或個人違反當地法律為中國政府採集或提供位於外國的數據信息和情報。另英國國會跟隨政府禁止在官方手機使用TikTok的決定，所有國會裝置及國會網路都將封鎖TikTok。

3. 美國商務部工業與安全局（BIS）宣布，將14家中國實體列入出口管制「未經核實清單」，美國出口商在向這些實體付運商品前要進行更多盡職調查。該14家中國實體包括廣州信維電子科技有限公司、山東越海通信科技有限公司、捷高國際貨運（香港）有限公司、億控國際電子有限公司、HK P&W Industry Co Ltd等。另據路透報道，美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦公室被當局突擊檢查，五名中國員工被拘。

4. 人行上海總部數據顯示，截止2月末，人民幣貸款餘額58.27萬億元，按年增長14.7%，增速比1月末高0.3個百分點。人民幣存款餘額68.86萬億元，按年增長14.6%，增速比1月末高0.5個百分點。長三角地區人民幣貸款增加6039億元，按年多增1991億元。長三角地區人民幣存款增加7927億元，按年多增3619億元。

5. 國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局表示，橫琴已成功進行數字人民幣境外繳稅試點。澳門居民可在澳門登陸廣東電子稅務局申報稅項後，透過使用內地手機號註冊登錄數字人民幣帳號支付稅款。相對其他第三方數字支付方式，以數字人民幣繳稅具實時到帳、零手續費等優勢。

6. 中國銀保監會將對信託業展開分類監管，三大類分別為資產服務信託業務、資產管理信託業務、公益慈善信托業務。銀保監又要求各銀保監局指導轄內信託公司加強金融消費者教育，引導金融消費者正確認識信託關係實質和信託業務風險特徵。

7. 廣東省委、省政府推新措施，支持珠三角各市在粵東粵西粵北探索「飛地經濟」，著力推動產業在省內有序轉移，解決粵東粵西粵北內生發展動力不足問題，促進區域產業融合、協同發展，積極探索促進區域協調發展、實現共同富裕的有效路徑和模式。

8. 全面註冊制下，首批2家主板企業IPO定價結果出爐。中重科技和登康口腔昨披露的發行價格，分別為每股17.80元人民幣和20.68元人民幣，發行市盈率分別為29.01倍和36.75倍，均突破主板多年來奉行「23倍市盈率」的隱形上限。上述2隻新股將於下周一（27日）進行網上和網下申購。

撰文：經濟通中國組

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