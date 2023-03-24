  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬

24/03/2023

　　美國政府將14家中國實體列入未經核實清單，加上TikTok行政總裁周受資出席美國聽證會時，美方對封殺TikTok態度強硬，緊張的中美關係影響部分市場情緒，滬綜指低開後持續走弱，以近乎全日低位收跌0.64%，報3265.65點，全周累計仍升0.46%。深成指升0.25%，科創板指升0.38%。

 

周受資出席美國會聽證會，全場火藥味十足（AP圖片）

 

　　人民銀行今日（24日）進行的70億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠1730億元，本周公開市場有4630億元逆回購到期，人行全周收水1130億元。兩市全日成交10748億元，連續兩日破萬億關，按日升5.3%，陸股通結束連續九日淨流入，轉為淨流出逾2億元。

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8374，較上個交易日升335點子，三連漲，創2月15日以來近一個半月新高。在岸人民幣兌美元即期今早低開60點子後繼續向下，在6.8329至6.8682之間波動，最終收報6.8655，較上個交易日收盤價跌366點子，脫離近1個半月高位。

 

今日新聞精選

 

1. 中國政府網今日發布《國務院關於印發〈國務院工作規則〉的通知》，在「會議制度」方面，國務院常務會議頻率由原來的「一般每周召開一次」，變更為「一般每月召開2-3次，如有需要可隨時召開」，並加入「國務院根據需要召開總理辦公會議和國務院專題會議」，又要求國務院及各部門召開的工作會議要「合理確定參會人員範圍，減少陪會」等。

 

2. TikTok行政總裁周受資周四出席美國國會聽證會，回應多位議員質詢。TikTok發言人於聽證會結束後發聲明，批評聽證會被嘩眾取寵的政治作秀所主導，完全無視正在推動、真正能解決問題的方案。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，美國最終目的是逼TikTok母公司字節跳動將股權全部出售給美國公司。中國外交部發言人毛寧則表示，中國政府從來沒有也不會要求企業或個人違反當地法律為中國政府採集或提供位於外國的數據信息和情報。另英國國會跟隨政府禁止在官方手機使用TikTok的決定，所有國會裝置及國會網路都將封鎖TikTok。

 

3. 美國商務部工業與安全局（BIS）宣布，將14家中國實體列入出口管制「未經核實清單」，美國出口商在向這些實體付運商品前要進行更多盡職調查。該14家中國實體包括廣州信維電子科技有限公司、山東越海通信科技有限公司、捷高國際貨運（香港）有限公司、億控國際電子有限公司、HK P&W Industry Co Ltd等。另據路透報道，美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦公室被當局突擊檢查，五名中國員工被拘。

 

4. 人行上海總部數據顯示，截止2月末，人民幣貸款餘額58.27萬億元，按年增長14.7%，增速比1月末高0.3個百分點。人民幣存款餘額68.86萬億元，按年增長14.6%，增速比1月末高0.5個百分點。長三角地區人民幣貸款增加6039億元，按年多增1991億元。長三角地區人民幣存款增加7927億元，按年多增3619億元。

 

5. 國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局表示，橫琴已成功進行數字人民幣境外繳稅試點。澳門居民可在澳門登陸廣東電子稅務局申報稅項後，透過使用內地手機號註冊登錄數字人民幣帳號支付稅款。相對其他第三方數字支付方式，以數字人民幣繳稅具實時到帳、零手續費等優勢。

 

6. 中國銀保監會將對信託業展開分類監管，三大類分別為資產服務信託業務、資產管理信託業務、公益慈善信托業務。銀保監又要求各銀保監局指導轄內信託公司加強金融消費者教育，引導金融消費者正確認識信託關係實質和信託業務風險特徵。

 

7. 廣東省委、省政府推新措施，支持珠三角各市在粵東粵西粵北探索「飛地經濟」，著力推動產業在省內有序轉移，解決粵東粵西粵北內生發展動力不足問題，促進區域產業融合、協同發展，積極探索促進區域協調發展、實現共同富裕的有效路徑和模式。

 

8. 全面註冊制下，首批2家主板企業IPO定價結果出爐。中重科技和登康口腔昨披露的發行價格，分別為每股17.80元人民幣和20.68元人民幣，發行市盈率分別為29.01倍和36.75倍，均突破主板多年來奉行「23倍市盈率」的隱形上限。上述2隻新股將於下周一（27日）進行網上和網下申購。

 

撰文：經濟通中國組

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

376.800

異動股

00511

電視廣播

9.760

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.900

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 376.800
  • 00511 電視廣播
  • 9.760
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.900
  • 02013 微盟集團
  • 5.720
  • 01093 石藥集團
  • 7.640
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 64.550
  • 目標︰$72.50
  • 00700 騰訊控股
  • 376.800
  • 目標︰$398.70
  • 02362 金川國際
  • 0.610
  • 目標︰$0.745
  • 00590 六福集團
  • 25.800
  • 目標︰$30.83
  • 01308 海豐國際
  • 16.800
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 376.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.300
  • 00941 中國移動
  • 62.550
  • 00005 滙豐控股
  • 52.150
  • 02333 長城汽車
  • 9.180
報章貼士
  • 01999 敏華控股
  • 6.780
  • 目標︰$8.10
  • 00823 領展房產基金
  • 50.100
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 141.000
  • 目標︰$165.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/03/2023 16:13  恒指全日低收133點報19915，碧服跌5%，聯想收升逾8%

24/03/2023 16:01  《本港樓市》中原CCL按周跌0.19%，終止4周連升

24/03/2023 12:33  特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至100億

24/03/2023 11:12  《本港經濟》港府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言

24/03/2023 09:20  余偉文:香港銀行業AT1債券持有規模很小，外匯基金無直接敞口

24/03/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入６１﹒５億元，買盈富沽中芯

24/03/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】四大行看中移動上８０元，麥格理升瑞聲目標價一倍

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

24/03/2023 17:10  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９２，美元兌人幣漲報６﹒８６０７

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》明源雲下周派發去年度業績　中線目標9.24銀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬
人氣文章

新聞>財經熱話

聯想熱炒自動駕駛AI概念兼獲大行大升目標價　股價連日急升高位點部署？
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Art Basel｜免費睇！香格里拉聯乘蜷川實花設「花花世界」藝術裝置！2大必影打卡位／限定主題下午茶
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】TikTok鬧劇2.0　醉翁之意不在酒
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

面相分析 │ 鼻頭有坑紋要小心，賺到錢都未必儲到！「破財相」同矽谷銀行爆煲有關？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

楊紫瓊會成為奧斯卡影后嗎？AI這樣回答……
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Art Basel 2023：精選3大矚目藝廊，在繁忙之中尋一絲喘息空間
人氣文章

Fashion

亞洲電影大獎搶眼紅地毯造型！梁朝偉、劉嘉玲完美Couple Look！林明禎、王丹妮、廖子妤展現健康性感女神風
健康好人生 Health Channel
人氣文章
煎茶玉露抹茶分不清？冠茶、粉茶是甚麼？邊款最高級？一次識晒9種日式綠茶特性！點沖泡、保存最啱？
人氣文章
中大研發無線電子支架！利用電刺激治療胃酸倒流，無創、非入侵性、成本較低
人氣文章
投資、健康，你信邊個？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2023 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/03/2023
《嚟緊炒D乜》明源雲下周派發去年度業績　中線目標9.24銀
人氣文章中國故事24/03/2023
《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬
人氣文章財經熱話24/03/2023
聯想熱炒自動駕駛AI概念兼獲大行大升目標價　股價連日急升高位點部署？
人氣文章國際動態24/03/2023
美國商務部列14家中國公司入未經核實清單
人氣文章香港要聞24/03/2023
律師會下周訪京，將反映《港區國安法》實施情況
人氣文章財經熱話24/03/2023
特專科技公司上市新規月底推，未商業化公司市值門檻降至100億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金