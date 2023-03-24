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《嚟緊炒D乜》明源雲下周派發去年度業績　中線目標9.24銀

24/03/2023

　　明源雲(00909)將於下周二(28日)公布截至2022年12月31日止全年度業績。明源雲早前發盈警，預期截至2022年12月31日止年度虧損擴大，虧損介乎11.4億至11.8億人仔，2021年度則錄得虧損約3.44億人仔。

 

(明源雲網頁截圖)


　　集團指，虧損擴大主因去年內地住宅房地產持續受多重負面因素衝擊，同時新型冠狀病毒疫情在多地持續發生，客戶在進行數字化建設投入不利影響，部分項目推遲開盤及停工等情況給收入帶來不利影響；研發的投入增長約20%至30%；實施的股權激勵計劃確認以股份為基礎的補償開支約5億人仔，以及因國際及內地宏觀環境的疊加影響導致的匯率波動引起外匯虧損約2億人仔。


　　明源雲主要透過合約安排在內地為房地產產業提供軟件解決方案，包括企業資源管理(ERP)解決方案及SaaS產品。


　　截至2022年6月30日止中期業績，明源雲錄得淨虧損5.62億人仔，每股基本虧損30分人仔，期內，整體毛利減少8.7%至7.07億人仔，毛利率增長0.7個百分點至80.2%；2021年同期錄得純利1.65億人仔。


走勢現小圓底回升


　　期內，明源雲營業額8.81億人仔，按年跌9.5%；佔總營業額76%之SaaS產品，營業額增長21.3%至6.69億人仔，分部虧損擴大至4649萬人仔；佔總營業額24%之ERP解決方案，營業額減少49.8%至2.12億人仔，業績轉盈為虧，錄得分部虧損1.89億人仔。


　　於2022年6月30日，明源雲之現金及現金等價物及定期存款總額為43.48億人仔，除租賃負債2.42億人仔外，並無長期借款，流動比率為6.7倍。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，明源雲走勢似現小圓底回升，股價重站10天線樓上，9RSI回升至49水平，錢駿建議投資者不妨於5.05銀買入，首站挑戰50天及100天線所在約6.36銀，中線以今年1月初高位9.24銀為最終獲利目標，跌穿近日低位4.56銀止蝕。

 

 明源雲今日(24日)跌0.59%收報5.06銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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