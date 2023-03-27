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洪都拉斯與台北斷交，改與北京建交

27/03/2023

　　洪都拉斯宣布與台北斷交後，改與北京建交。中國國務委員兼外長秦剛在北京，與洪都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署兩國建交的聯合公報，即日起相互承認，並建立大使級外交關係。秦剛強調，洪都拉斯選擇在不設任何前提，同中國建交的政治決斷，再次證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大勢所趨；兩國建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。



台灣批評洪都拉斯索取數十億美元經濟援助

　　在台北，當局26日上午宣布與洪都拉斯終止外交關係，即日起停止雙邊合作計劃，撤走大使館、總領館、技術團等相關人員，並要求洪方關閉駐台大使館。


　　總統蔡英文發表錄影講話，對與洪都拉斯終止邦交表示遺憾，稱台方不會和大陸進行無意義的金錢外交競逐，亦不會因威脅而退縮。台灣的外交部長吳釗燮批評洪都拉斯索取數十億美元巨額經濟援助，漠視台灣多年的援助和情誼。


　　洪都拉斯斷交後，台灣的邦交國減至13個，亦是蔡英文任內，第9個斷交國家。

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